前6月 外資淨匯入創新高

AI題材發燒，外資熱錢湧入台股。金管會5日公布6月外資動向，單月淨匯入35.63億美元（約新台幣1,109億元），5月及6月連兩個月淨匯入逾109億美元。今年以來外資青睞台股，除4月小幅淨匯出4.64億美元外，合計上半年外資淨匯入達243.37億美元、約新台幣7,581億元，創下史上同期新高。

6月底外資累計淨匯入金額2,403.29億美元，等於約有新台幣7兆4,867億元的外資熱錢仍留在國內投資資本市場，存量亦創史上新高。

證期局分析，今年上半年因「美國相關經濟數據樂觀、全球股市普遍上漲、台股在科技股供應鏈帶動下」等三大因素，外資呈現淨匯入，顯示外資對投資台股仍具一定信心。外資在去年全年淨匯出135.64億美元，但今年猛烈回頭，僅上半年就淨匯入達243.37億元，除4月小幅淨匯出4.62億美元外，其餘五個月都是淨匯入，創史上同期外資淨匯入金額的新高。

尤其1月淨匯入75.56億美元、5月淨匯入73.62億美元，創史上第三大、第四大單月匯入，也因為這二個月淨匯入爆量，衝高外資累積淨匯入來到2,403.29億美元的新高水位。

若觀察外資淨匯入過去軌跡，外資年淨匯入突破200億美元僅發生過五次，包括2003年的232.74億美元、2005年的288.45億美元、2006年的213.52億美元、2009年的266億美元，及2021年210.5億美元，今年光是上半年就可排進前三大，全年相當有機會再刷新高紀錄。

金管會指出，觀察外資自6月8日至15日連續大幅買超台股，但因美國通貨膨脹及市場對聯準會（Fed）升息預期提高，外資轉為賣超，6月單月外資賣超台股新台幣17.67億元。但上半年外資對台股還是呈現買超，其中買超上市股票3,438.93億元、賣超上櫃股票約216.21億元，合計買超3,222.72億元。

6月大盤指數上漲336.58點，漲幅2.03％，指數維持在16,000點以上（最高收盤指數達17,334.98點），截至6月底全體外資所持有上市櫃股票占總市值約38.67％，維持在近4成的水準。