好享退、好好退休基金比一比 目標到期型 績效最高

基富通近年連續推出「好享退」、「好好退休」等退休基金平台及上架適合的基金，據基富通統計，截至六月底為止，各基金類型中以「目標到期基金」年化報酬率最高。

在金管會指導下，基富通陸續推出「全民退休自主投資實驗專案－好享退」及「好好退休」，協助國人提早自存退休金。基富通表示，好好退休自2021年9月開辦以來，已有2萬名國人定期定額自主理財，若加計好享退，參加人數已超過8萬人，每個月扣款總金額逾6.5億元，不管是好享退或好好退休，只要連續扣款超過48個月即符合基富通VIP資格，今年陸續將有5萬名投資人取得資格，即投資平台基金都免手續費。

雖然去年股債基金表現不太理想，但基富通指出，退休專案基金邁入微笑曲線，好好退休的五大類股基金到今年6月底，以目標日期型基金成立來平均報酬率11.54％最為突出，其次是積極型基金的7.04％，穩健型為5.2％，保守型成立以來平均報酬率只有1.33％。

關於基富通最先推出的好享退四大類型基金表現，同樣以目標日期型基金年化報酬率13.37％為最高；其次是積極型的11.07％，穩健型成立平均報酬率是7.85％，保守型卻呈現-1.79％。

基富通退休專案各大類型基金績效和私校退撫自主投資平台的結果符合，即保守型投資組合績效相對不理想。私校退撫自主投資平台截至3月31日的最新統計，保守型投資組合自2013年成立以來至今報酬率是14.16％，近一年績效是-2.22％、二年投資報酬率是-2.26％，三年累積報酬率是7.61％；穩健型投資組合自成立以來累計報酬是55.57％，近一年-4.63％、二年投資報酬率是-1.7％，三年累積報酬率是21.3％；積極型投資組合自成立以來為57.74％，近一年-6.26％、二年投資報酬率是-3.2％，三年累積報酬率是26.98％。

法人認為，通膨是各地區投資人最關注的投資問題，存退休金需要長期且定期定額，在挑選擇標可以「積極一點」，若投資標的太保守，恐怕年化投資報酬率會被通膨吃光。