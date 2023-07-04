富盛併 體現361度服務精神

台北富邦銀行重視服務的細節，充分展現在近期與日盛銀行的合併上，北富銀總經理郭倍廷表示，在競爭激烈的金融環境中，要深入客戶的核心需求並提供適切服務，才能真正贏得客戶認同，北富銀持續以客戶為中心進行換位思考，讓客戶感受到北富銀的細心與用心。

北富銀與日盛銀的合併有大量的資訊必須整合，為協助客戶掌握和適應合併後在產品、服務、作業上的各項改變，北富銀延長原本日盛金融卡及信用卡使用時間，並因應不同客群設計多達133項的個性化通知，讓客戶能獲得與自身相關的產品服務資訊，提前做好停機時的資金準備。

此外，考慮到民眾緊急需求，北富銀在停機期間特別於全台179間分行提供緊急現金提領服務，共計276人次使用到此項措施；合併完成後，大量客戶湧入分行更換存摺及金融卡，北富銀更快速採取應變行動，除調派人力支援，彈性調整作業流程讓客戶不用臨櫃等待，還準備飲料點心免費提供客戶享用，舒緩等候情緒，不少民眾均對北富銀合併作業的貼心周到表示肯定。

北富銀以確保客戶權益為目標，在系統整合上進行超過一年的縝密規劃，全體動員執行四次系統平行測試、切轉演練及壓力測試，以期在安全、穩定、高效的原則下完成合併作業，361度的服務精神具體展現在這次與日盛銀的合併上。