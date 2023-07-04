北富銀三度摘金 業界標竿

工商時報主辦的《2023臺灣服務業大評鑑》4日揭曉得獎名單，台北富邦銀行秉持對顧客的承諾，致力發揚金融友善及公平待客精神，以充滿溫度的專業服務滿足多元客群需求，勇奪《2023臺灣服務業大評鑑》銀行業金牌獎殊榮，打造金融業服務標竿，成為年度最佳金融服務品牌。

《2023臺灣服務業大評鑑》今年邁入第12屆，是台灣最專業嚴謹、具公信力的評鑑之一。北富銀總經理郭倍廷4日接受副總統賴清德頒獎後致詞時表示，北富銀向來致力把服務精神融入企業文化與日常工作中，從商品服務的開發、作業流程的規劃到第一線服務的執行，都持續以客戶為中心發展客製化服務，用比360度更多1度的熱忱，為客戶創造充滿溫度的服務體驗。他同時感謝所有客戶對北富銀的支持與肯定，讓北富銀第三度榮獲金牌，北富銀也會持續精益求精，用更優質的商品及服務，協助大眾達成理想的人生藍圖。

身為金融友善領航者，北富銀積極響應金管會普惠金融政策，以行動發揚公平待客精神，是台灣首家在全台分行同步提供真人及視訊手語翻譯服務的銀行，更攜手視障權益團體舉辦客戶需求座談會、開發視障簽名板等輔助工具，並為視障兒童暨青少年提供金融教育，透過多元舉措落實金融友善理念，推動金融平權。

北富銀察覺許多弱勢客群在金融服務上的痛點，並率先採取行動提供解方。例如，聽語障人士在溝通上較為不便，視障客戶則容易碰到讀寫及識別上的困難，在進行較複雜的業務時很容易心生怯意，影響使用金融服務的權利，為提供無差別的友善金融環境，北富銀首開金融業先河在全台分行同步提供真人及視訊手語翻譯服務，截至2022年底已獲20餘家金融機構響應，讓手語服務成為行業服務標配，充分展現金融業的社會影響力。

面對台灣將於2025年邁入超高齡社會，北富銀也聚焦樂齡友善措施，開發安養信託服務、保單活化、小額終老保險等樂齡產品，並打造分行樂齡專櫃、電話樂齡專線及網站樂齡專區「三專」服務，提供高齡民眾更友善的服務體驗。截至4月底，電話樂齡專線平均每月進線達3千人次；分行樂齡專櫃2022年使用客戶總計8,636人次，滿意度高達99.4％，充分彰顯樂齡服務對客戶的實用性。

數位科技也是提升金融服務價值的必備能力，北富銀持續運用大數據分析、人工智慧、雲端技術及區塊鏈等數位科技，拓展場景金融、掌上金融及數位理財服務，包括整合數位金融服務於LINE官方帳號，運用「一鍵式服務」串接服務連動，導入LINE CLOVA智能客服，推出「奈米投數位理財」解決小資族群理財痛點，並提供基金、海外股票及ETF、海外債等線上快速申購服務，讓客戶運用無遠弗屆的數位服務，輕鬆完成生活上各項金融需求。

截至去年底，北富銀LINE好友人數已突破680萬人，數位實動戶超過261萬戶，行動金融用戶年增長率更連續三年呈雙位數成長，北富銀致力創新產品服務、深化產業經營，打造便捷安心的一站式金融體驗。展望將來，北富銀將以豐富完善的金融產品服務滿足客戶需求，成為全台民眾和企業最值得信賴的金融夥伴。