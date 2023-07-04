總統承諾評估 金融營業稅調降露曙光

金融業利多出現。金融營業稅率從2014年7月提高到5％，其中3％撥入金融業特別準備金，相關條款在2024年底落日，金融業都期待調降或取消，總統蔡英文4日首度承諾，相關制度的規劃和改變都可以「進一步討論和評估」。

主動提及金融營業稅

工商協進會4日召開會員大會，蔡英文受邀致詞時，主動提及金融營業稅的議題，她說知道企業都非常關心稅制改革議題，特別是金融業營業稅稅率是否能調降，有許多討論。蔡英文希望能與大家一起努力，做產業最有力的後盾。

蔡英文進一步表示，稅制改革必須在通盤考量國家財政改善情形、金融產業發展趨勢，以及國際稅制等因素，才能妥善規劃。從2014年7月開始，金融營業稅率拉高到5％，多出的3％撥入金融業特別準備金，這部分條款會在明年年底屆滿，到時候整體制度的規劃及改變，都可以進一步討論和評估。

工商界陸續建議獲回應

蔡英文的說法即讓外界解讀金融降稅有望，之所以在工商協進會場合表態，是因今年3月30日，工商協進會理事長吳東亮與行政院長陳建仁進行「工商早餐會」時，吳東亮曾當面建言，強調基於公平性、金融業成本，更重要的是「為協助金融業健全資本適足率，穩定國家金融秩序與經濟永續，同時接軌國際稅務趨勢，並提升金融業的國際競爭力」，呼籲政府調降或取消金融營業稅，當時並沒有獲得具體回應。

另外，金管會也已去函財政部，僅要求保留這幾年已進入金融特別準備金的餘額，並沒有要求未來仍要拿金融營業稅入帳，並請財政部注意以銷售總額課徵金融營業稅，對金融產業競爭力的影響。對此財政部僅表示會在明年底前，慎重評估政府政策與財政狀況再做決定。

事實上，吳東亮也不是第一位為「金融營業稅」請命的理事長。金融營業稅問題已歷經工商協進會三位理事長，即駱錦明、林伯豐到吳東亮，蔡英文承諾「金融業營業稅稅率是否能調降，都可以進一步討論和評估」，可以說是給金融業界正面回應。