三大利多 精品基金逢低布局

全球觀光旅遊重啟，聯合國世界旅遊組織預估將接近疫情前水準，帶動精品消費高成長。投信認為，精選品牌今年三大利多，包括大陸解封重啟、第二季企業財報營收成長可期、股價價值面具吸引力，尤其奢侈品和旅遊等次主題更具投資吸引力，趁目前精品類股的股價本益比仍低於疫情前水準，投資人可逢低布局。

瑞士百達資產管理精選品牌策略資深產品經理Gillian Diesen表示，大陸今年重啟，過去二年累積的超額儲蓄有望激勵報復性消費，第一季開始加速，第二季營收成長數據更出色，精選品牌策略所有次主題都將受惠大陸重啟，尤其是奢侈品和旅遊。另第一季奢侈品已展現出強勁的需求和良好的財務表現，根據LVMH和Hermes財報數據顯示，兩者自然營收（不含併購）年成長率分別達到17％和23％，相當亮眼。

瑞士百達資產管理指出，截至今年5月精選品牌策略持股的下一財年本益比21.4倍，與長期水準一致，但仍低於疫情前的25倍水準，代表並不昂貴。年初至今表現觀察，奢侈品和旅遊次主題表現最為領先，奢侈品市場受益於消費兩極化趨勢、品牌的定價能力優勢，及大陸取消清零政策刺激消費動能恢復，因團體和商務旅行活絡重新加速，預計下半年大陸赴歐洲旅遊人數大增，皆有利整體成長。

Gillian Diesen強調，精選品牌策略成長動能極佳，如奢侈品線上消費滲透率自2019年至去年的12％提升至22％，未來仍有上升空間，且Z世代和男性消費者參與精品消費人數增加，尤其在美國和亞洲市場，強勁需求、高定價能力和低庫存使得精選品牌獲得良好利潤，合理的成本結構和謹慎的企業投資，也為獲利表現提供支持。

安聯投信認為，當前主要國家實質利率已陸續回到正值之上，升息空間有限，升息循環接近尾聲，長期來看對股市為利好。就需求動能部分，大陸雖仍相對疲軟，但已逐步回溫，後續可留意社會消費品零售等宏觀數據，來觀察消費動能。