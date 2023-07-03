政策帶動 電動樁建置夯

電動車充電系統標準是兵家必爭之地，包括電池、充電樁都是供應鏈重點項目，投信法人表示，特斯拉的電動車充電技術獲得不少充電業者的支持，提供與特斯拉充電網路相容設備，使其充電系統成為美國電動車領頭羊，包括美國汽車巨擘通用和福特也同意加入其陣營，在未來車款採用標準化的接頭。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔指出，特斯拉電動車在去年全球銷售超過130萬輛，今年目標將提高至180萬至190萬輛，除銷售數據將成長約4成，充電樁也成為鞏固銷售的重點。

根據調查，特斯拉超級充電樁已覆蓋至美國、亞洲、歐洲和中東大部分地區，被市場視為精明且具深具戰略性的商業模式，帶動股價今年表現亮眼。

統計顯示，傳統燃油車加滿油後平均可開500公里以上，去年美國多款高階電動車型也能達到500公里以上續航，未來透過廣設充電樁、發展快充技術，將有效幫助電動車的使用效率。

楊博翔分析，在政策帶動與電動車續航力逐步提高的環境下，預期整體充電樁建置將快速成長，根據IEK統計，2021年至2025年公共新增慢充安裝複合成長率達24.2％，快充複合成長率達13.0％，搭配未來私人充電樁的安裝成長，對電動車市發展具有相當關鍵的作用。

預期因綠能、ESG等政策趨勢，電動車發展將有增無減，且隨電池續航力提升、充電樁建置普及化後，將加速電動車整體銷售動能，建議可分批布局掌握電動車長線成長契機。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷強調，隨全球各地對於棄油轉電的共識凝聚、各大車廠積極投入電動車產銷、相關供應鏈佈建隨之而起，至2035年預估電動車產值上看6兆美元，相關軟硬體投資亮點多，包括馬達與電控、車用晶片、充電樁、智動駕駛、先進駕駛輔助系統、整車等。

以電池產業為例，美國降低通膨法案（IRA）不確定性已經落地，加上碳酸鋰及其他材料成本降低，有利電池廠、電池材料等發展，表現值得留意。