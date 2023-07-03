保險存摺回響熱 服務再升級

壽險公會推出保險存摺上線一年已累積45萬會員，壽險公會理事長陳慧遊指出，今年保險存摺開戶數要拚50萬，若提早達成會再研議拉高目標。

目前先進一步擴大保險存摺服務內容，分兩階段進行服務優化，不只頁面上更有快捷功能區域，對白金會員更祭出續約優惠，且今年底將開放「保單給付項目」內容供白金會員查看及閱覽，讓使用者可即時、隨時、隨地透過手機查詢自己的保險資料，了解自己的投保狀況及自身保障內容。

壽險公會表示，保險存摺自去年6月上線、10月底推出行動應用程式（APP），使用者可綁定生物特徵進行安全快速登入。且為提高民眾使用理賠服務的便利性，壽險公會與16家壽險、產險公司和24家醫院合作，於同年12月獲保險局核准試辦「理賠聯盟鏈2.0」項目，民眾通過保險存摺數位身分驗證，用手機即可完成理賠申請，並延伸至醫院，減少申請理賠的時間和成本。該試辦案已達成預期目標，待主管機關核備後即可正式上線。

今年7月開始，民眾可於重新設計的保單總覽首頁查看最新訊息以及重要公告，頁面上更有快捷功能區域，可快速前往自身所需的服務，包含「申請投保紀錄、電子保單驗證、查詢理賠轉送進度」等，也可從首頁直接前往便利入口選單，選擇自身想前往的保險公司網路會員專區。

至於我的保單頁面，則新增了篩選功能，能幫助使用者更精確的從多張保單中簡單篩選，找到指定險種、公司的保單。

壽險公會說明，只要在白金會員效期到期的前一個月內進行續約，即可有75折優惠價格。

預計今年底再開放「保單給付項目」內容供白金會員查看及閱覽，讓使用者可即時、隨時、隨地透過手機查詢自己的保險資料，了解自己的投保狀況及自身保障內容。

自2020年7月開展保全／理賠聯盟鏈試辦案，提供一站式保險服務，讓民眾無需在不同保險公司間奔波辦理資料變更或保險理賠，迄今已處理超過百萬件保全和理賠申請案件，節省了超過50萬小時的時間。

為因應疫後生活型態改變，壽險公會強調，推動數位身分認證服務，試辦「保險理賠醫起通」和「理賠聯盟鏈2.0，行動／線上理賠申請數位身分驗證」，實現無紙化理賠服務。使用者只需在聯盟鏈中的一家保險公司提出理賠申請，即可享受全程無紙化的理賠流程，同時透過「保險理賠醫起通」服務獲取相關醫療文件，免去了向不同保險公司提出理賠申請和至醫院臨櫃申請的不便。