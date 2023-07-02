花旗消金併給星展 本周啟動拆66台ATM

花旗（台灣）銀行消金業務併給星展（台灣）銀行的基準日為8月12日，實際上花旗零售業務6月起已暫停服務，銀行內部準備工作本周起進入倒數，花旗消金部門人員接受密集上課，提早熟悉星展作業系統，金融服務的硬體設備部分，星展早已決定全部撤掉花旗66台ATM機器，本周開始拆除。

為求順利接收使用ATM、金融卡習慣的花旗客戶，星展7月將首度發行星展金融卡，預計將有一個月時間，客戶會同時可使用花旗、星展金融卡，大多時間需使用其它銀行同業的ATM，星展表示將提供跨行轉帳、提款免手續費或減免等優惠，讓客戶使用其他同業ATM完成交易。

花旗台灣消費金融業務即將分割轉讓給星展台灣，複雜業務、300萬客戶資料移轉是超大挑戰，二銀行都在官網設置「服務調整」專網，主因是更動項目及異動時程龐雜，分為信用卡暨信貸、零售銀行相關服務、數位平台服務三大類，在網頁上指引客戶按圖索驥，找到關心的問題和答案。

8月12日分割基準日前的準備工作，花旗台灣優先暫停的服務是受理申請公共事業代繳的水電、瓦斯、電信費，自6月1日就全面停止，恢復時間要待及分割基準日後，由接手的星展台灣決定何時提供服務，全部以其官網公告為準。

實體分行部分，加入花旗分行以後，星展分行將增加到74個，據悉，星展已在沙盤推演分行整併需求。例如在台北市信義區目前有花旗營業部、花旗財富管理、星展分行、星展私人銀行等，兩者僅一街之隔，整併原則以保留花旗主力分行為主，如花旗營業部、松江分行等。