景氣強勁 印度基金績效靚

印度受惠景氣維持強勁、央行暫停升息，先前Adani集團事件利空消退，市場投資信心恢復，外資連續多周買超，近期股市表現強勢，Sensex指數可望挑戰歷史高點，連帶印度股票基金水漲船高，近一年平均漲幅為11％，後市績效表現續看好。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，年初以來市場持續關注景氣前景、聯準會升息動向及通膨趨勢等不確定性，全球股市出現國家別的輪動，印度股市因去年表現相對較佳，又逢Adani利空事件干擾，先前遭外資提款。但隨利空消退，且總經及企業基本面保持強勁，5月製造業PMI連23個月呈現擴張，企業獲利今明兩年料仍維持16％至18％，整體穩健向好，吸引外資回補，支持股市表現延續。

林光佑指出，後市除基本面與獲利面有撐外，受惠莫迪政府「Make in India」（印度製造）相關政策激勵，及全球供應鏈移轉趨勢，印度出口全球占比明顯提升，且儘管近期全球景氣遭遇逆風，占比提升趨勢並未改變，有助印度在國際貿易地位提升，相關產業可望持續受惠。

印度政府為吸引國際資金前往投資與設廠，將企業稅率大幅調降，在政策面強力支持下，可望為印度經濟與股市表現增添新動能。產業布局看好工業設備、國防、鐵路、消費等可持續關注。

瀚亞印度基金經理人林庭樟認為，從經濟指標與產業數據來看，印度持續處於穩定擴張階段，有望維持6％以上的快速成長，在通膨持續趨緩向下及企業獲利強勁下，看好印度股市後市表現，且當前評價仍相對便宜，有利採定期定額布局印度主題基金，掌握商機。

瀚亞投資強調，印度有望成為今年成長最快的主要經濟體，服務採購經理人指數仍處相對高點，在審慎的財政立場及較低商品價格，應有助於持續抑制通膨成長；匯率方面，印度盧比因擁有較高的收益率，預估走勢也會較為穩定，股市也受惠外資近月重拾信賴，持續買超而表現不俗。