印、日、美股 前景俏

隨美國升息進入尾聲、區域銀行財務危機陰霾散去，市場情緒轉趨樂觀，美國經濟成長有望在第三季末觸底回升，雖然一季至兩季的微幅衰退，但出現大幅惡化機率低，加上企業獲利與銷量優於預期比例高，有望支撐股市啟動多頭行情，投信法人建議，可在股票資產建立部位，相對看好印、日、美股表現。

瀚亞投信海外股票投資部主管林元平表示，下半年股市看好已開發市場的美國、日本，儘管當前位於高檔，但兩者都具題材性，適合投資人回檔時增持，至於歐股仍持中立保守態度。日股受惠評價面便宜，加上日圓貶值，一舉飆漲至33年來新高，因經濟持續復甦、薪資成長強勁、國內旅遊業復甦等優勢，將能擺脫通縮困境，加上央行預計短期內不會調整貨幣政策，日股後市表現相對看好。

新興市場首選印度，林元平指出，疫後印度需求全面性復甦，外資駐廠下，帶動當地就業機會，製造與服務業推升消費動能，加上國家資產負債情況強勁、供給端改革、公共及私人資本支出提升，帶動經濟快速成長，股市正向偏多。

群益印度中小基金經理人林光佑認為，印度基本面仍維持在相對強勁的水準，製造業PMI指數已連續22個月維持在50榮枯線之上，製造商對於未來景氣的看法，也從3月的相對低點回升；企業財報方面，市場仍預估最新一季的EPS增長率可達雙位數水準，且在通膨回落下，企業利潤率也有所改善，整體基本面與獲利面皆穩健，有助支持印度股市維持多頭格局。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠分析，美國經濟放緩但不至於深度衰退，加上企業財報表現不俗，可望支撐美股後市表現。股市短線漲多可能面臨獲利了結壓力，價格波動難免，建議可採取成長股與價值股並行，以平衡投資組合波動，產業配置方面，包括科技、非核心消費、醫療保健等可持續多關注。