陸股基金 逢低入手好時機

大陸經濟成長率不如預期，且被國際法人下修，反應在陸股基金持有部位相對低，法人指，繼續觀察官方未來新政策，目前因價格仍低，依然有利逢低布局。

大拇哥證券投顧指出，大陸並非以消費拉動經濟的國家，近期法人關注的重點還在地方財政情況，及對城市建設投資公司違約擔憂，地方城市建設投資公司問題已經是長期潛在的風險，且過去兩年地產市場和歐美去庫存等負面因素，製造業無法如預期復甦，可能也影響市場信心和消費復甦，投資陸股基金仍須持續留意潛在下行風險。

因疫情期間，大陸地方政府為減稅讓利、增加財政支出，各地方財政問題快速惡化。大拇哥證券投顧分析，賣地收入佔地方財政收入的4成左右，地產下行週期明顯打擊地方政府財政狀況，部分地方政府已經入不敷出，導致疫情後整體政府債務占GDP已經達到100％至120％，甚至高於已開發市場的平均水準。

富達國際認為，大陸5月CPI年增率0.2％，高於前值0.1％，5月PPI較去年同期下降4.6％，低於前值-3.6％及預期的-4.3％，通膨保持在接近零的水準，表示經濟需求疲軟及企業經營環境惡化。5月製造業PMI升至50.9，高於預期的49.5，主要是新訂單增加，新增出口業務也微幅加速，顯示製造業生產加速增長且增速強勁，就業形勢惡化與企業信心下滑為未來前景隱憂。

富達國際強調，接下來可持續追蹤大陸官方是否進一步推出刺激經濟政策，由於經濟重啟的反彈力道逐漸消退，整體經濟復甦不夠均衡，投資氣氛不夠強勁，家計部門收入與就業情況並未實質改善。

即使大陸經濟沒太大起色，大拇哥證券投顧預期，目前相對看好短期消費復甦持續性，同時關注相關的刺激政策出台，長期則關注政策利好等相關主題，包含原物料、工業和科技電子硬體。