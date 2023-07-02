政策力道 將驅動陸股上漲

大陸第二季來經濟修復斜率放緩，實現穩增長目標或還需要更大力度的政策支持，需密切關注是否有增量的支持政策出爐。投信法人分析，若政策在擴大內需、穩定外貿等各給予更大力度支持，將加快經濟修復步伐，基本面復甦有望驅動陸股穩健上漲。

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真表示，大陸宏觀經濟修復將推動A股企業盈利上行，估計A股盈利的低點逐漸顯現，上行週期或已開啟，第二季至第四季盈利可望穩步復甦，今年A股淨利年增估達10％～15％，盈利逐季度改善激勵A股趨勢上漲，建議逢低布局。尤其居民儲蓄率目前仍保持35％以上，隨防疫政策優化，生產生活秩序逐步恢複正常，居民就業和收入水準提升，前期的超額儲蓄將得以釋放，為消費產業修復提供充足空間，建議優先布局績優消費龍頭股。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，大陸這一輪經濟恢復是漸進過程，政策仍有望全面呵護經濟持續穩定增長，目前市場估值依然處於較低位置，具中線布局機會。

復華華人世紀基金經理人胡家菱認為，受惠疫情解封、消費回溫，大陸經濟自今年第一季起見底回升，GDP增速4.5％好於市場預期，後續觀察指標為房地產市場止穩、消費復甦、製造業訂單回流狀況；考量地產投資不再是拉動GDP成長的主動來源，預估高端製造將成為大陸經濟新支撐，除內需題材外，建議可留意相關政策利多題材。

華南永昌中國A股基金經理人鄭鼎芝強調，目前A股整體情緒已回落至相對低點，估值具中長期投資吸引力。產業布局建議增持具政策紅利支援行業，穩增長、結構轉型相關的大金融、新能源、科技創新，和疫後復甦擴大內需的大消費板塊。

兆豐中國A股研究團隊預期，大陸官方不斷增強對科技產業的推動力度，適時掌握政策風向，AI話題帶動相關類股，資金挹注TMT領域，硬體、軟體等供應商受惠，成為近期投資熱點。