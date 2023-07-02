A股、大中華基金 長線吸金

5月以來陸港股表現相對疲弱，但隨政策面不斷發力，看好大陸經濟下半年有機會止穩，加上陸港股目前基期相對低，透過定時定額布局，將是參與經濟復甦、行情回升及平衡波動風險的首選，統計顯示，基金投資人持續錢進A股及大中華基金，放長線釣大魚，帶動定時定額數據持續成長。

根據投信投顧公會統計，5月境內基金定時定額人數略減186人、減幅0.04％，但A股及大中華基金多維持增加趨勢，其中筆數及金額更明顯成長。法人指出，包括上證、滬深300等A股主要指數經歷5月以來回調，目前點位回落至1月初低點，估值處於歷史中低水準，但資金仍持續流入，統計至6月21日，北向資金今年合計淨買入A股達人民幣1,918億元，已超越去年全年淨買入的900億元。

復華中國新經濟A股基金經理人陳朝政表示，因應第二季以來復甦疲軟，預期官方將陸續出台措施以促進經濟復甦，政策上將積極刺激勞動力市場供給增加，預期整體企業獲利第一季為全年底部，下半年可望持續上揚，多重政策驅動有利A股行情逐步震盪向上。類股布局上，除聚焦消費、醫藥等內需題材及估值較低的藍籌股外，可留意AI崛起帶動科技媒體電信產業的成長投資機會。

群益中國新機會基金經理人王柏強認為，大陸經濟轉型升級面臨新的阻力，中央政治局會議定調「回升向好」，要求把發揮政策效力和激發經營主體活力結合起來，形成推動高品質發展的強大動力。推測下半年的政策重心將在恢復及擴大需求，運用總量政策拖住增長下限，出台新工具措施激發市場內生動力。貨幣政策基調將會穩中偏鬆，政策以跨週期調節為主。

從目前住宅竣工等前瞻指標顯示，大陸經濟內生動能可持續，復甦過程可以期待，預期下半年經濟有望重啟復甦，景氣呈現穩健改善。基建將持續提供穩增長的重要支柱，但在總量管制下將避免過度刺激，意味下半年復甦將更仰賴內生動能的修復。