公股銀：房屋買賣 今年鐵定跌破30萬棟

前五個月房屋買賣移轉僅11.2萬棟，年減達21.35％。公股銀行預估，以前五個月每月1.6萬至2.7萬棟，上半年最多將僅接近14萬棟，下半年因平均地權條例上路、央行新一波房市管制、大選轉熱等干擾，「全年鐵定跌破30萬棟」，後續重點觀察指標是能否守住2018年的27.7萬棟。

去年買賣移轉31.8萬棟、年減8.6％，今年衰退更明顯。公股銀主管分析，前五月房屋買賣移轉棟數只有11萬2,656棟，去年同期14萬3,231棟，大減3萬575棟，全年數字不樂觀，內部房貸案當然也顯現下滑趨勢，「連二年衰退」已無法避免。

公股銀主管指出，去年全球暴力升息造成高利率環境衝擊，今年6月央行祭出第五波房市管制，及平均地權條例修正7月上路，還有明年初大選，房市可說陷入不平穩的一年。但也將因此回歸正常供需，「自住客成為主力，跟投資客說再見」，各銀行均積極鎖定自住客、優質客。

部分銀行為嚴控投資客、人頭戶炒房，對無地緣關係的個人授信申請案件，積極強化「合理性評估」，且於撥款後每月定期檢視，並持續監控6個月，若經評估有異常往來情形者，除列入覆審加強管理外，一發現授信戶有重大風險，可能對銀行債權不利，即依覆審規擬具確保債權的因應措施。

公股銀主管表示，因應房市不佳，將特別留意案件來源，落實執行KYC作業及授信5P原則審查，執行差別化定價政策，對擔保品鑑價多方採證參酌，確實審查交易文件的合理性或真實性，並加上貸後覆審機制，徹底控管授信風險。

彰化銀行為抑制炒房風氣及有效管控不動產暴險，調整部分區域的分區貸放成數，但考量鄰近重要交通樞紐且符合特定條件（如離捷運站、高鐵站及火車站1公里內）不動產價格較具市場競爭性，得例外提高貸放成數5％；合庫銀行為提升房貸量能，近期對公教人員首次購屋貸款放寬貸放成數為最高8.5成；華南銀行新訂「綠建築房貸」方案，若房屋符合台灣建築中心核定綠建築或候選綠建築標章，可獲手續費最低1,000元起的優惠。