林謙浩過世 台企銀獨董：痛失專業銀行家

合庫金控暨銀行董事長林謙浩2日驚傳遽逝。林謙浩任職臺企銀董事長2年期間，在董事會共事的臺企銀常務獨立董事林欣吾表示，林董事長是非常認真、優秀的銀行家，他的遽逝，台灣因此痛失了一位專業銀行家。

林欣吾表示，林董事長過去在第一銀行建立了札根的基礎制度，接任台企銀董座立即領導轉型，2022年創百年新高的營收業績，「最重要的是，他以數據為基礎的管理機制，讓同仁的前進，有所依循！」

「他要求會計每月呈現各種業務進展，呈現跨年及跨行在各種業務的變化及差異」，研究員訓練出身、現任台灣經濟研究院副院長的林欣吾舉例，林董事長有很好的總體經濟思維，熟捻銀行的所有業務，在風險控管方面十分掌握，連創投業務都能帶出新方向。

臺企銀旗下臺企銀創投、臺企銀管顧所募集的私募股權基金投資對象，以中小企業為主，並從中發掘潛力股，6月中旬星宇航空（2646）公布前10大股東名單，台企一號創投有限合夥以持有7,456張、持股比例0.41％，排名第九，就讓人眼睛為之一亮。

多次代表臺企銀創投對外發言的林欣吾說，林董事長在企金授信嚴格要求風險控管，卻推動臺企銀創投操作，他讓創投成立管顧公司、採取CALL FOR FUND，例如台企一號創投基金成為台企銀企金客戶的投資標的，而基金慎選優質標的，創造了多贏。

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