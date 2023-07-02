花旗星展業務移轉啟動 66台ATM全撤除

花旗台灣的消費金融業務即將分割讓與移轉予星展(台灣)商業銀行，7月正式啟動業務移轉準備前置作業，花旗台灣官網也全面置換。因信用卡、個人信貸、數位平台等均攸關個人客戶的權益保障，金管會緊盯所有流程。在眾多服務調整項目及異動時程中，花旗銀行最為經典的ATM自動提款機，星展銀行早已以「數位轉型」為由，把花旗銀行66台ATM機器全部撤除，7月將進入拆除高峰。

目前花旗台灣已暫停的服務，先是6月1日全面停止受理申請公共事業代繳 – 水電/瓦斯/電信費，7月1日信用卡暨信貸暫停/變更單次自動扣繳金額。至於恢復服務的時間，花旗公告，要待及分割基準日之後，且由接手的星展台灣決定何時提供服務，全部以星展台灣官網公告為準。

花旗ATM和插卡的花旗晶片金融卡Debit Mastercard，花旗一直維持獨有特色，包括花旗全球外幣通，全球提款，Debit Mastercard可刷卡消費的三大便利，且曾提供過在花旗台灣ATM提領美金，免手續費的優惠，因此養成花旗台灣客戶金融卡使用習慣。星展銀行為求順利接收「有使用ATM、金融卡習慣」的花旗客戶，7月將首度發行星展金融卡。

據了解，預計7～8月的一個月期間，個別客戶會同時可以使用花旗、星展金融卡。卻可能因為星展沒有ATM、花旗ATM在被拆除中，客戶大多時間是需用其它銀行同業的ATM。星展表示，將會提供跨行轉帳、提款免手續費或減免等優惠，讓客戶使用其他同業ATM完成交易。

花旗台灣消費金融業務即將分割讓與移轉予星展(台灣)商業銀行，複雜業務、300萬客戶資料移轉是超大挑戰，花旗台灣和星展台灣都在官網上設置「服務調整」專網，主因是更動項目及異動時程龐雜，分為信用卡暨信貸、零售銀行相關服務、數位平台服務三大類，在網頁上指引客戶「按圖索驥」找到關心的問題和答案。

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