沒有升息壓力的H2 期待隧道盡頭的光亮

歷經與預期「大不同」的2023年上半年市況，盛暑7月一溜跨進下半年時序，跨國銀行、經濟研究機構都提點，2023年下半年全球市場將因經濟情勢的轉折，包括美國經濟軟著陸、通膨壓力放緩，尤其是美國政策利率觸頂，帶給景氣落底翻轉的希望，揮別2022年下半年以來的衰退陰影。

針對2023年下半年全球市場展望，渣打銀行財富管理7/4將公開說明，主打「CALM」為主題，建議市場上的朋友客戶面對目前市況，採取「沉著應對、穩中求進」策略。根據渣打財富管理團隊的觀察，目前有兩種極端的說法正在擾亂投資者的判斷力：第一種觀點認為美國經濟有機會避免衰退；另一種看法則認為，在嚴重衰退即將到來之際，根本不值得持有風險性資產，應大幅降低風險胃納量。

導致上述如此分歧看法，渣打財富管理指出，來自美國聯準會6月份會議「如預期地」暫停升息，但從其公佈的利率點陣圖中，又反映出決策官員「不排除」年底前仍有50個基點升息幅度的可能性。應注意，歐美市場的核心通膨率仍然很高，遠高於央行的目標。因此，歐美央行最近變得更加強硬，是有跡可循。

早先舉行2023 年下半年投資展望的匯豐銀行，看法則較為樂觀，認為美國政策利率即將觸頂，7 月 26 日會是最後一次升息25個基點，美國經濟可望軟著陸，上揚的2023年下半年市場風險偏好，來自亞洲近期的成長復甦。在下半年的6個月期間，匯豐採取「溫和、偏好風險」的投資策略，降低配置現金，全面提高配置全球投資等級債券，並增持避險基金。匯豐對全球股市保持中性配置，增持美國和亞洲股票。

不同於外銀財富管理策略師對全球市場走向的推估，台灣採購經理人PMI、NMI調研團隊中華經濟研究院，7/4將舉辦「景氣落底翻轉？2023上半年台灣採購經理人營運展望」研討會，除了每月固定公布的當月最新PMI及NMI走勢以及各產業營收與訂單表現，還有每半年才進行一次的「2023年上半年PMI/NMI廠商營運展望調查」結果公布，彙整產業經理人對2023年上半年營運展望、供應鏈布局動向、轉型策略與挑戰。

中經院調研團隊指出，PMI組成要素的「新增訂單指數」，自2022年4月起中斷連續21個月擴張轉為緊縮，宣告景氣疲軟轉為經濟衰退的可能，實際上台灣GDP年增率於2022年第四季轉為負成長，製造業PMI 2023Q2的表現乍暖還寒，製造業PMI大幅回跌，基於產業庫存去化積極，下半年是落底的重要時機，應追蹤觀察轉折的關鍵時點。

此外，台灣GDP動能的另一引擎：內需，自今年第一季全面疫情解封來快速復甦，相關的非製造業迎來疫後復甦，卻同時因高通膨帶來業者營運成本壓力持續攀升，有礙於GDP引擎的發動。2023年下半年景氣低迷的暗灰隧道，如何走到盡頭、抬頭看見光亮？中經院調研團隊的最新分析，將足具參考。