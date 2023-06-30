中信金首設證券業務長 張浴澤陞任

中信金30日公告二項人事異動，董事會通過新設金控「證券事業長」，由中信投信總經理張浴澤陞任，而中信投信總經理暨發言人一職則由中信投信副總經理陳正華接任。中信金控發言人高麗雪指出，中信投信近五年在張浴澤帶領下策略得宜、發展快速，從後段班20名躋進前六大，未來希望借重他的長才，繼續擴大國內外證券、投信事業發展。不過，中信投信總經理人事案還待金管會核准，主管機關核准前，總經理職務由陳正華代理。

高麗雪指出，張浴澤自2018年來到中信投信後，績效有目共睹，不只在ETF發展快速，中信高評級公司債ETF規模破千億元是目前國內規模最大的債券ETF，近期還追募200億元；另外，投信整體基金規模也從五年前的1,200億元成長至4,700多億元，成長了3倍多，而中信投信的排名也從過去的後段班20名躋進前六大。不管是基金策略、創新產品等都證明是朝對的方向前進。

高麗雪指出，過去投信、證券都是金控投資長轄下，不過由於各事業體的Know-how不同，董事會決議在金控下新設「證券事業長」，將賦予張浴澤更重要的任務。不只發展國內市場，由於中信金入主的泰國LHFG金融集團旗下也有證券、投信事業，未來也希望能引進台灣成功的經驗與專業，結合海外資源，發揚光大。

台灣科技大學企業管理碩士畢業的張浴澤，過去從郵局儲匯業務員起家，一路走來從日信證券營業員、寶來證券經理、副總、執行副總、元大投信執行副總一直到中信投信總經理，在證券、投信業有完整的歷練，也創下不少豐功偉業。

而新任中信投信總經理陳正華則是政大經營管理碩士，歷任寶來投信協理、霸菱投顧業務經理、寶來投信副總、寶來投信副執行長、元大投信資深副總、中信投信業務部部長，也是深具實戰經驗。

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