國銀Q1海外曝險5,397.99億 美連31季居冠

中央銀行30日公布第一季本國銀行國家風險統計，直接交易對手基礎統計的外國債權（即直接風險）餘額增至5,397.99億美元，季增169.54億美元或3.24％，連二季上升，其中，對美國暴險已連31季居第一位，對美直接暴險餘額達1,441.4億美元，季增47.84億美元或3.43％。

央行官員表示，第一季本國銀行直接風險增加，主因對非銀行的私人部門及銀行債權增加所致。其中，暴險對象以非銀行的私人部門占57.06％為主，銀行占29.33％居次，公共部門占12.58％。若依保證人基礎統計的外國債權（即最終風險）來看，淨額也上升至5,280.8億美元，季增167.58億美元或3.28％，曝險對象以非銀行之私人部門占54％為主，銀行占30.18％居次，公共部門占14.75％。

國銀直接風險最大曝險國仍是美國，暴險金額達1,441.4億美元，除持續創歷史新高，季增47.84億美元，已連五季上升。央行官員指出，國銀對美國債權持續增加，主要是美國聯準會（Fed）大幅升息效應受惠，利率上升增加投資標的吸引力，信託資產中的基金投資增加，使國銀對美國暴險續升。

第二大海外曝險仍是大陸，暴險金額達467.31億美元，為2020年第二季後新低，季減15.34億美元或3.18％。央行官員說明，大陸曝險下滑，主要是國銀在大陸經營轉趨保守慎慎，資金拆存跟放款都呈現減少，現階段大陸經濟復甦不如預期，加上整體金融情勢不明，國銀自然也相對保守。

至於美中貿易戰後供應鏈移轉後，國銀對新南向國家曝險增加，尤其越南曝險金額近年攀升，但隨著全球景氣降溫，越南曝險金額已連三季下滑，降至169.88億美元。至於英國曝險金額則季增17.26億美元至188.56億美元，由第九大曝險國升至第七大，主因第二季英鎊升值2.49％，換算美元使曝險金額增加，再加上英國持續升息，也使國銀資金拆存及債券投資增加。

直接風險前十大曝險國家（地區）依序為美國、大陸、香港、盧森堡、日本、澳大利亞、英國、越南、新加坡及開曼群島，合計暴險3,967.6億美元，季增105.67億美元，占比則為73.5％。

最終風險前十大曝險國家（地區）依序為美國、大陸、日本、盧森堡、澳大利亞、香港、韓國、法國、開曼群島及越南，暴險合計3,912.1億美元，季增128.96億美元，占比74.08％。

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