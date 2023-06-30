金融業家大業大 前十大總資產就破74.3兆元

金融業10大的資產總額加總突破74.3兆元，資金十分雄厚，即使2022年經濟條件內外相煎，金融業的稅後純益有所減損，富邦集團的富邦人壽、富邦金控乃擠入5000大企業的第8、第10名，國泰金控首度屈居第11，國泰人壽排到第16。調研單位CRIF指出，金融業資金部位最高，能操作的空間很大，相信2023年金控業將會扳回排名，第一季金控獲利已證明情勢好轉。

CRIF中華徵信所總編輯劉任指出，2022年不是個安靜的年，外有高通膨、美國升息、俄烏戰爭及中國大陸疫情封城等多重影響，導致全球金融市場「股債雙空」，保險業的投資操作難度很高，而產險業又遭逢千年罕見的「防疫保單」之亂，過去40年的獲利一次虧光，所有企業的經營都十分困擾，更不用說資金部位最高的金融業。

依據CRIF中華徵信所「台灣大型企業排名TOP5000」，2022年稅後純益TOP 10企業、也就是賺錢最多的排名前十家企業，金融業入榜有富邦集團的富邦人壽、富邦金控，分別為第8、第10。而就資產總額來看，金融業10大企業排名完全沒有，國泰金控以12兆708億元拔得頭籌，富邦金控以10兆5,877.57億元位居亞軍，第三為8兆568億的國泰人壽保險，富邦人壽以5兆408億元排名第9，而近期力圖改革的新光金控，則以4兆8,507億元穩住第十的位置，加總金融業10大企業在2022年的總資產高達74兆3,866億元。

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