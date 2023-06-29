金融三業前5月賺2,500億 銀行保險兩樣情

據金管會今（29日）統計，前五月金融三業獲利達2,500.5億元，較去年同期3,632億元年減31％。其中銀行業獲利達2,208億元，創下歷年同期新高，證券業也受惠於台股5月大漲獲利365億元，年增34％，但保險業則飽受避險成本所苦，前五月稅前虧損73億元，年減逾1倍。

上半年美聯準會（Fed）持續升息，銀行放款利差持續增加，且手續費收入及投資收益也增加，帶動銀行業前五月獲利歷史同期創新高，前五月銀行業賺2,208億元，較去年同期增加446億元、年增25.3％，主要是本國銀行因投資淨收益增加、利息收益也增加，獲利年增535億元。

證券、期貨、投信業前五月賺365億元，較去年同期增加94億元、年增34.8％，證券業受惠於台股前五月漲，自營部位獲利增加，但因交易量下滑，經紀業務手續費則呈現減少，前五月證券業賺274億元，年增77億元、39％；期貨業前五月賺26億元，年增9億元、53％；投信業前五月賺65億元，年增8億元、15％。

保險業前五月則呈現虧損73億元，較去年同期減少1,672億元、年減104.6％，其中壽險業仍仍受台美利差擴大、避險成本飆高衝擊，前五月虧損95億元，較去年同期減少1,790億元、年減105.6％；產險業防疫險理賠結束，獲利逐步恢復正常，前五月賺22億元，較去年同期增加118億元、年增122.9％。

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