澳豐基金跨國追償有望？金管會回應了

訴求年配息8％的澳豐基金涉違法吸金千億元，上萬人受害，立委賴香伶29日召開記者會中提到，金管會拒絕民眾要求以我國與馬來西亞納閩島間金融備忘錄啟動互助追償機制不只沒有保護民眾反害民眾上當。證期局副局長張子敏指出，金管會與馬來西亞納閩金融監理機關所簽的合作備忘錄並非「投資保障協議」，金管會會配合檢調司法單位辦理，若是需要向境外監理機關請求監理資料，將依合作備忘錄提出。

賴香伶表示，金管會拒絕民眾要求以我國與馬來西亞納閩島間金融備忘錄啟動互助追償機制，但兆富卻早已在多年前銷售介紹文件上列出該備忘錄前身之「中馬投資保障協定」作為行銷噱頭，這些國際合作追償機制不僅沒有保障民眾，反倒成了吸引民眾落入陷阱的誘餌。

張子敏強調，金管會與馬來西亞納閩金融監理機關所簽的合作備忘錄，主要是雙方就銀行、保險、證券、期貨等進行「金融資訊交換」，並非「投資保障協議」。

張子敏指出，針對非法境外基金，只要有民眾檢舉且有事證時就會移送檢調偵辦，已多次透過各種管道宣導，民眾投資要透過合法管道，兆富公司、澳豐基金並非金管會核准設立的公司、基金，且兆富非法在台銷售澳豐基金，金管會已多次移送法務部調查局偵辦。

張子敏指出，為防制非法境外基金，金管會6月8日已提出四項措施，包括：一、將最高檢舉獎金提高至500萬元，鼓勵民眾檢舉不法，利人利己；除此之外，並協調證券期貨周邊公會，研議設置檢舉獎金制度。二、加強與法務部合作查緝不法。三、請金融機構理財專員協助加強宣導。四、新設置投資示警專區，公布經檢舉查證確屬未經核准基金名單，提醒民眾注意。金管會官網已建置合法投信投顧名單及合法境內外基金一覽表，供民眾查詢，將進一步請證券商公會、期貨公會及投信顧公會於官網建置投資示警專區，金管會如接獲民眾檢舉並經查證確屬未經核准的境外基金，或金管會及周邊單位發現有該等基金，將於示警專區揭示，提供民眾查詢並示警。

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