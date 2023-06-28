4成千禧世代 具個人財務信心

根據富達國際根據《2023年富達國際全球女性投資理財調查》報告顯示，儘管個人財務信心隨年齡增長而提升，台灣千禧世代女性（1981～1996年出生）僅35％對於個人財務有信心，低於同世代男性的44％，也就是台灣千禧世代只有4成對個人財務具信心。

報告指出，對自身財務管理能力方面，有不到一半（48％）台灣千禧世代女性表示有信心管理自己的財務，不到4成（36％）認為能做出正確的儲蓄或投資決定，也明顯低於同世代男性的60％和53％，且有不少千禧世代認為長期退休儲蓄可能面臨不足。

台灣各世代民眾選擇投資商品來看，依調查結果，不分世代明顯偏好股票投資，且千禧世代女性持有股票的比例（46％）更略高於所有女性平均，台灣男性有過半（55％）也是多持有股票然。因過去兩年以來地緣政治不穩定、產業供應鏈轉換及低利率時代告終等因素交錯，嚴重衝擊全球金融市場，使得投資於個股的波動大幅提升。

對有些投資人滿手台股，法人認為，台股是最貼近生活的投資市場，市場多空訊息及變化也隨手可得，建議存退休金準備時，資產配置核心中一定要有台股基金。至於解決長期退休儲蓄不足的情況，富達投信董事暨法人業務部門主管郭秀鳳表示，投資是有助增加固定收益和儲蓄的方式之一，「年輕就是本錢」，越早訂下理財目標並開始進行理財和退休規劃，透過長期紀律的投資和儲蓄，越有機會發揮時間和複利效益的累積。

郭秀鳳建議，可用三大策略度過未來景氣放緩環境，一是先用全球優質債券策略，目前投資等級債收益率高達5％，可為投資人創造穩健被動收入；二是優選高品質股息策略，投資基本面強勁的企業，較有能力提供穩定資本及收益，創造股息穩定成長及現金流；三是多重資產配置，由於收益來源多元，包含股息、債息、另類資產等，可同時獲取不同來源的收益，並降低風險及波動。