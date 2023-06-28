萬事達卡攜LUBUDS 聯名餐廳LUMA落腳香港

隨香港經濟的全面復甦，不僅在地生活重現活力，全球遊客也紛紛湧入。面對復甦熱潮，萬事達卡與香港知名餐飲集團LUBUDS宣布，在香港歷史性地標1881 Heritage揭幕全新萬事達卡聯名概念餐廳「LUMA」，成為亞洲首家聯名餐廳。

萬事達卡先前已於義大利羅馬、墨西哥首都墨西哥城和巴西聖保羅開設萬事達卡餐廳，這次為第四家聯名餐廳，也是亞洲首家。作為萬事達卡持卡人專屬餐廳，LUMA將於29日開業，主打多道式融合菜系。LUBUDS集團的主廚們不僅將輪流設計並持續更新餐廳菜單。

LUMA餐廳的名稱由LUBUDS和Mastercard兩個品牌名稱組合而來，給人蓬勃向上之感，且在多種語言中都易於發音。作為「luminous（發光的）」一詞的衍生，LUMA還具有光亮、光彩和照亮等含義。作為首任客座主廚，米其林星級廚師Bjoern Alexander將於今年8月進駐。

萬事達卡香港及澳門區總經理陳一芳表示，在萬事達卡看來，LUBUDS集團同樣熱衷於為客戶設計並提供無價體驗的夥伴。目前，亞太地區的大多數（69％）消費者都更加注重獲得體驗而非購買商品。

在香港廣大饕客的推動下，香港的餐廳消費也正在迅速恢復之中，現已達到2019年第一季水準的88％，因此選擇此時推出LUMA餐廳。

LUMA餐廳的推出，代表著萬事達卡與LUBUDS之間合作已邁入第二階段，LUBUDS在香港經營近50家餐廳，其中包括ODDS、紅棉、YUE悅和The Steak Room，今年初兩家公司已宣布建立合作夥伴關係，希望為萬事達卡持卡人在遍布香港的LUBUDS餐廳提供體驗和獨家餐飲禮遇。