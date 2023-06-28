萬事達卡：看好台H2消費力

萬事達卡全球執行副總裁兼大中華區總裁常青去年5月上任，一年多來，28日首度接受媒體訪問。他看好台灣下半年消費市場將大舉復甦，尤其是旅行、飯店、體驗式消費會明顯成長，據萬事達卡分析，消費者越來越重視體驗式消費，尤其美食部分，因此與香港餐飲集團LUBUDS推出萬事達卡聯名概念餐廳「LUMA」，後續會找尋台灣特色的合作方式，有機會推出聯名餐廳。

常青表示，台灣旅遊市場的境外實體交易，今年6月跟疫情前的2019年6月成長20％，未來看好全球通膨緩解後，包含台灣的高收入市場，在旅行、飯店、體驗類消費將持續上升。台灣疫情後比較大的變化，就是感應性的支付蓬勃發展，感應支付今年前五月境外成長14.6％，加上境內的話，成長趨勢成形。今年4月台灣推出「iPhone卡緊收」，也是繼美國後的第二個上市市場，顯見台灣金融業對於創新非常有熱情。

另外，台灣的日常交通上，在亞太區是繼澳洲、新加坡後，第三個推出的市場，目前在高雄捷運、桃園機場捷運、淡海輕軌捷運都可使用。

常青說，台灣的業務近年來進步很快，現在更建立本土化的數據諮詢團隊，規模快速成長，尤其鎖定三大領域。一是數據諮詢服務，藉由大量數據、合作夥伴數據深入分析洞察，幫助客戶策略規劃，可建立推廣活動的未來預測；第二是客戶忠誠度，現在已有忠誠度團隊，通過與銀行、商家深入的合作，可協助合作夥伴取得資源，這部分目前是星宇航空的合作；第三是風險管理跟詐欺防範，萬事達卡有很強的know-how，並引進AI，訓練自動偵測，提供給發卡銀行作為原有的風險管理補充，萬事達卡也藉由數據量化培訓算法跟模型，不斷優化，更加為合作銀行提供更好的詐欺跟防範。

萬事達卡近期與螞蟻集團旗下數位支付平台「支付寶」，共同推出全新服務，持卡人只需在支付寶數位錢包綁定自己的萬事達卡信用卡或Debit金融卡即可，助力國際遊客。常青透露，與另一家「微信支付」的合作已在密切進行中，可以「拭目以待」，未來將可在大陸暢享便捷、安全的無現金之旅。

另市場傳出，萬事達卡在台灣取得好市多聯名卡的發行權後，有機會直取發卡組織市占龍頭之姿。常青強調，「無法對未來做預測」，但歷經超過十年的漫長過程，不斷跟好市多團隊拓展合作空間，建立團隊聯繫，尋找共同創造價值的機會，取得好市多聯名卡發行權後，未來希望萬事達卡在台灣市場更加快速、健康成長，有非常出色的團隊，會跟合作夥伴共同創新、取得進步。