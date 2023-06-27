美國REITs 卡位H2反彈行情

美國持續性的升息已近尾聲。投信法人指出，預計REITs底部整理後將開始走揚，就產業基本面來看，美國REITs今年獲利成長率預估開始上修至4.4％，其中住宅、工業、旅館持續上修獲利，商辦、醫療則不再下修，預估未來一年本益比約16.7倍，股利率達4.1％，評價上極具吸引力，可於震盪過程中分批布局，掌握下半年反彈行情。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，美國REITs次產業的購物中心，整體承租面積已超過疫情前水準，租金增長持續緩步向上，因實體零售增長穩健，連續九季回升，承租率上升至95.8％；長照醫療受惠老年化趨勢開始加速，加上供給下降導致庫存持續減少，將推升租金與承租率快速向上；公寓住宅租金預估第一季租金已觸底，進入第二季旺季，空置率將再開始下降，租金成長會恢復較快速度。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊認為，今年至今整體北美REITs股票走勢震盪，幸而長照醫療REITs及高齡住房為主的長照REITs相對有撐。美國下半年經濟成長可能呈現淺衰退，但是企業景氣早於經濟、將在第三季開始逐季回溫，明年可望進入加速擴張期，其中REITs企業第一季營收獲利呈現優於預期。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊強調，日本是亞洲第一大的REITs市場，持有物業多集中在商辦、飯店、倉儲物流中心、醫療院所、都會區大樓等，以商用建築為主，有利避開老舊公寓受到少子化造成的空屋率問題；現階段日圓貶值、日本利率低、市場流動性充足，加上國際地理位置優異，有助經貿環境穩健。

駿利亨德森遠見基金全球地產股票基金經理人高博深分析，統計1995年以來美國四度停止升息，在停止升息後三個月、六個月或一年，全球REITs指數僅在2018年漲幅落後MSCI世界指數，其餘三次均呈現領先，觀察停止升息後三個月上漲10.9％，一年後漲幅更高達24.3％，表現明顯超越大盤。