國泰世華 獲票交所8項大獎

國泰世華銀行為便捷民眾生活，長期投入各式交易服務發展，近年更新發揮集團之力，與多家指標性企業合作支付平台與代收支付，透過便捷、直覺的服務流程，國泰世華本次獲票交所頒發8項獎項，得獎範圍涵蓋代收代付（ACH）、圈存扣款系統（eACH）、電子化授權（eDDA）、金融業代收即時服務平台（eFCS）等四大面向，獲獎數居銀行業首位的肯定。

代收代付為銀行提供的基礎金流服務，國泰世華銀行因產品創新及領先同業的數位發展，提供消費者多元繳款途徑、及合作方便的金流管理。舉例來說，民眾保費可透過多樣管道繳費，合作單位也可以定時進行帳務管理，因而獲消費者與廠商喜愛。這次在ACH與eACH上共獲頒四獎項，包括ACH代收交易成長率、ACH人壽保費交易成長量、ACH信用卡款交易成長量、eACH指定扣款交易。

國泰世華銀行表示，該行除持續深耕既有客群，交易量維持穩定成長外，更積極思考優化交易流程，擴大與票交所eDDA金流服務的應用場景與效益。包含該行全數位化線上即時申辦的「大樹速貸」服務，借款戶身分驗證、還本付息扣款帳戶約定、即時扣款作業，即可分別利用票交所eDDA銀行帳戶資訊驗證、eDDA金融業無卡授權及eACH即時圈存扣款服務，達成全程數位無紙化、免人工介入、資訊不落地的一鍵式即時服務。上述場景運用獲eDDAID帳戶驗證、eDDA網銀雙因業務推展獎、eDDA銀行帳號資訊確認推展獎。

國泰世華銀行指出，該行也結合生活金融的繳費場景，發揮民眾手中電子設備的價值，如與台北自來水事業處合作，引進eFCS繳費平台，民眾只要使用手機或電腦即可繳費服務，獲eFCS扣款業務服務獎，以提升個人客戶交易體驗，為企業提供安全便利的客製化收付款服務，提供全面的金融服務方案的目標。

國泰世華銀行強調，未來將持續佈建場景金融，並配合金融法規與數位金融政策，串聯產業與非金融服務場景，持續擴大數位應用範疇及提升客戶往來深度，優化客戶旅程體驗與壯大金融生活生態圈。