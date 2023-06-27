台灣投資人 8成欲增持ETF

在市場充滿挑戰下，指數股票型基金ETF成為投資人緊抱的最愛。27日公布的《2023大中華區ETF投資者調查》顯示，大中華區投資者持續把ETF納為資產配置，75％整體投資者預計在今年增加ETF的配置，其中台灣、香港投資人最瘋ETF商品，分別有81％、83％今年內增加配置，且19％、15％會維持配置不變。

調查顯示，台灣投資人雖完全沒有要在今年減持ETF，但由於今年來增配太多，且市場成長太快，把「風險管理策略」放在第一，取代去年的固定收益策略，這和85％的大中華區投資者選擇風險管理策略趨勢一致；另ETF發行機構的品牌，也在今年躍為台灣投資者在選擇ETF標的最重要因素。

這個調查報告由全球ETF託管及行政管理公司布朗兄弟哈里曼銀行（BBH）發表，調查涵蓋大陸、香港及台灣逾100名機構投資者、理財顧問和基金經理人的觀點，近6成（59％）受訪者為超過10億美元資產的管理者。整體來看，大中華區ETF資產規模由2021年的3,000億美元增至去年底的3,360億美元，今年來市場成長更快。

布朗兄弟哈里曼銀行亞洲ETF服務總監沛高智（Chris Pigott）表示，調查結果顯示，ETF是擴大投資領域的理想工具，資產管理公司正在大中華區推出多元化的ETF產品。

報告內容凸顯ETF擴大應用範圍、嶄新和多樣化的產品，形成市場增長的兩大重點，一是ETF在大中華區投資組合佔比逾25％的投資者，人數較2022年成長11％；60％投資者目前已使用專有模型來建構投資組合，和過去二年截然不同，當時只有16％的投資者使用自己的模型。

沛高智指出，面對市場波動，大中華區投資者仍把ETF視作有效控制風險及分散投資組合的工具，在投資者的資產配置策略中，ETF發揮的作用愈來愈重要，這次調查反映出投資者對各種策略及資產類別都感興趣。

其中主題式ETF將成為主流，超過9成受訪投資者有意維持或增加對主題式ETF的投資比重，最受大中華投資人歡迎的三大主題策略，分別是網路科技、機器人與人工智能（AI）、ESG，另外有近8成（79％）有意運用股票配息／收益策略來增加ETF投資。