日股是否漲過多了？ 法人給答覆

在股神巴菲特登高一呼下，日股近期漲勢更加明顯。依據資金流向顯示，從今年4月以來外國投資金額大幅流入日本股市，扭轉了近年來市場對日本股市興致缺缺的景象，然而日股出現一段漲幅之後，部分投資人開始質疑是否有過熱？法人表示，如果日本內資可以持續投入日股，那麼日股還有漲勢可期，目前日股確實比其他成熟股市佳！

貝萊德認為，日本企業採取對股東更加友善的方式，再加上日本央行並未迅速反轉先前的寬鬆貨幣政策，讓外國投資人近期對日本的興趣。

許多日本公司在過去十年來累積大量現金，日本東京證券交易所也特別呼籲企業加強管理資產負債表。貝萊德認為，「目前日本正處於一個關鍵時刻」，經濟成長前景有所改善且通膨走勢已經下滑，因此企業可能會使用這些現金來做投資規畫或回購股票。根據Refinitiv的數據顯示，大約一半的日本公司的股票交易價格低於帳面價值，且大約一半的公司其資產負債表在扣除負債後仍持有不少現金。

貝萊德表示，在未來幾周，日本企業將召開年度股東大會，這些企業可望釋出逐步調整營運方式來符合規範的訊號。此外，自2024年元月開始，日本的稅收優惠政策將鼓勵儲戶將資金轉至投資使用，日本投資人可望成為下一個主要的股市推手。儘管貝萊德對整體已開發市場保持謹慎態度，但日本央行可能會緩慢結束其超寬鬆貨幣政策，且企業改革可使日本股市優於其他已開發市場。

延伸閱讀

跟著股神壓寶日股 這檔日股ETF爆量狂飆

日圓便宜 日股基金水漲船高

太夯！日股基金未開賣即完售