第一保小股東要求實施庫藏股 董座這樣說

第一保（2852）股東會27日通過每股配發0.72元，小股東在股東會指出，第一保帳上可動用現金120多億元，每股淨值多達26元，股價才16元左右，公司是否應實施庫藏股？第一保董事長李正漢表示，公司實施庫藏股需要經過董事會通過才可。

李正漢表示，感謝股東留意到公司現金很多，但股市漲跌多空不定，有時大多頭，時而大空頭，如民國79年台股指數就曾從12,000多點直墜至2,000多點，今年投資市場的環境比去年好，公司今年會積極慎選股票標的，其實公司帳上股票仍有相當多的未實現利益，如果選擇到優質的台股作投資不但有不少現金股利，還有資本利得。

李正漢也說明，該公司去年每股盈餘賺1.86元，在每股配發股息0.72元之後，帳上可分配盈餘只剩下10萬元，等於已將全部可以分配的盈餘全部配給股東。至於該公司可分配盈餘遠少於去年獲利的原因是該公司處分了二檔股票出現有些損失，保險公司盈餘須提列法定盈餘公積以及特別盈餘公積之後，才能分配給股東。

至於第一保是否實施庫藏股，李正漢表示，這還要董事會通過，如果股東認為第一保股價委屈，我（李正漢）說不定也是可以持續投資，但是要提醒股東們投資風險仍要自負！

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