挺防詐 聯卡中心、Visa拜會刑事局

近期詐騙橫行，民眾身受其害，特別是信用卡詐騙與生活息息相關，常見的如網拍、詐騙簡訊釣魚連結等。為能維持安全支付環境，近期銀行公會、聯卡中心、Visa拜會刑事局，並討論關於國內信用卡詐欺趨勢如OTP、資料外洩等議題，期能與執法機構合作防詐的網路。

Visa亞太區風險長Joe Cunningham分享亞太區風險案例與國際管理標準，資料外流是偽冒交易的源頭，Visa提供各金融機構明確作業指引，例如支付卡產業資料安全標準，及Visa制定的建議處理流程，協助客戶防範及處理資料外流事件。Visa並建議一次性密碼One Time Password（OTP）應透過更安全的管道傳遞，例如經認證的金融機構APP的驗證訊息，來減少傳送過程中可能洩漏的風險。

銀行公會信用卡風險組召集人吳淯兆表示，關於行動裝置綁定信用卡身份認證流程，銀行公會已經建議銀行要驗證綁定門號的相關資訊是否與銀行留存門號相同，如無法確認者應請持卡人進線客服中心確認身份，避免民眾遭受詐騙。

聯卡中心風險管理部資深協理李錦堯指出，聯卡中心為國內信用卡詐欺犯罪防制中心的通報窗口，未來將研議與刑事局進一步妥善運用詐欺防制通報中心資訊的可能性，期望在刑事局或其他執法機構的協助之下，進行精確有效的情資分析與通報，有效管控詐欺資訊來源。

刑事警察局局長李西河強調，防詐須從兩方面著手，民眾端要做教育宣導增強防詐意識、金融機構與執法端則透過緊密的情資交流與技術合作，並借重金融機構的專業經驗進行跨領域合作。