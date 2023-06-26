萬事達卡攜手支付寶 推全新服務

大陸行動支付已融入生活當中，但過去若沒有綁定大陸當地銀行帳戶的國際旅客，就難以在大陸行動支付，變成寸步難行。正值大陸入境政策持續開放以及旅遊活動全面恢復之際，萬事達卡21日宣布與螞蟻集團旗下數位支付平台「支付寶」共同推出全新服務，助力國際遊客在大陸暢享便捷、安全的無現金之旅。

基於雙方在2019年達成的合作夥伴關係，該服務為廣大消費者與商戶提供更強大的數位支付解決方案，透過一種便捷、安全的方式，使國際遊客能夠在身處大陸時，像本地民眾一樣手機掃碼支付。

要實現這一切，持卡人只需在支付寶數位錢包綁定萬事達卡信用卡或Debit金融卡即可。

萬事達卡經濟研究所日前發布第四期年度旅遊報告「2023年旅遊產業全球趨勢」，全球旅遊業正持續復甦。

在高收入消費者帶動下，休閒旅遊今年3月的預訂量較疫情前的2019年同期成長約31％，預計大陸在內的全球熱門旅遊目的地都將受益。

螞蟻集團大中華區國際業務總經理李詠詩指出，這次支付寶與萬事達卡拓展合作並推出全新服務，不僅能夠改善入境國際遊客的旅遊體驗，在全球旅遊持續復甦的大背景下，也為支付寶開放平台上的廣大商戶帶來更多的海外商機。

這次主要是導入萬事達卡支付平台「萬事達卡支付閘道服務」的保障，無論商戶規模如何、交易發生在何方，支付都能夠被輕鬆受理，進而助力企業發展，確保消費者安全，且安心地完成交易。

萬事達卡全球執行副總裁兼大中華區總裁常青強調，這次與螞蟻集團進一步合作，再次深化萬事達卡對大陸市場的長期承諾。隨旅遊業逐步恢復，全球萬事達卡持卡人無論商務差旅或休閒出遊，都能夠在大陸獲得安全、便捷的支付體驗。