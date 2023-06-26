5月證券劃撥餘額3.26兆 創高

5月台股強攻，外資大幅買超，激勵散戶「螞蟻雄兵」積極進場衝衝衝。反應在中央銀行26日公布的5月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額飆上3兆2,642億元、創歷年新高，並較4月大幅增加744億元，且已連續五個月增加，站穩3兆元之上的高水準。

台股5月狂漲999.78點，央行官員指出，「5月的確股市很好，表現不錯」，外資在集中市場買超1,762億元，扣掉在櫃買賣超163億元，合計買超1,598億元，代表外資資金動能的外國人新台幣存款餘額月增266億元至2,235億元，來到近四個月新高。

央行官員表示，外國人新台幣存款餘額上升，主要有兩大原因，一是外資淨匯入增加，根據金管會資料，5月外資本金淨匯入73.62億美元；二是外資匯入後積極在股市買超，外國人對台股投資意願高，在存款方面也呈現比4月規模增加。

再就外資及散戶比重來看，隨外資積極投入加碼台股，集中市場本國自然人比重由4月59.8％下滑至5月56.8％，外資比重則由4月30.2％上升為5月32.7％。

央行統計顯示，5月貨幣機構證券投資餘額也增至829.13億元，同樣創歷史新高。央行官員強調，隨經濟成長、金融市場發展，證券投資餘額類似存量概念，持續成長是正常現象，雖會隨景氣變化、金融市場動盪出現增減，但基本上規模是逐漸成長趨勢。

5月貨幣總計數M1B年增率上升至2.68％，M2年增率則下降至6.63％，M2年增率仍大於M1B年增率，「死亡交叉」後已9個月，但差距縮小為3.95個百分點。

央行官員分析，M1B年增率上升，主要是活期性存款年增率上升，因5月報稅季，過去三年報稅期2個月，今年恢復為1個月至5月底，使得活存及活儲餘額均達到高峰，帶動M1B年增率上升。M2年增率下降，主要是日平均外匯存款年增率由4月13.52％降至5月11.5％，因我出口連九月負成長，外匯淨收支呈現減少，加上5月股市交易熱絡，社會保險、退休基金等海外投資規模增加，尤其民眾出國旅行增溫，都是外匯存款成長動能降溫原因。

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