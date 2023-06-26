端午連假後 台幣重貶失守31元

端午連假過後又見「節後補貶」，由於國際局勢動盪，地緣政治衝突升溫，連假期間亞幣全面走貶，新台幣26日開盤補跌，直接貶破31元整數大關，盤中最低貶至31.025元，主要是外資匯出逾10億美元，終場收在31.017元兌1美元，創去年11月24日以來、逾七個月新低，重貶9.7分，且已連續五個交易日收挫，總成交量放大至18.06億美元。

匯銀主管表示，連假結束後台北股匯開市同步重殺，台股開低走低，終場收在17,059.24點，下跌143.16點，跌幅0.83％，成交量2,977.32億元，三大法人賣超215.39億元，外資狂賣251.63億元、為3月14日以來最大量。匯市方面，雖然出口商月底拋匯力道不小，但完全不敵外資大肆提款落跑，新台幣開盤不久就貶破31元，尾盤全靠老大（央行）進場調節阻貶防守，幫新台幣貶勢踩一下煞車，最後貶幅不到1角，貶幅僅0.31％，但幅度是5月31日以來最大。

根據央行統計，端午連假期間主要亞幣全倒，貶幅有擴大趨勢，其中韓元狂洩1.11％最多，其次泰銖慘摔1.06％、日圓重挫0.76％、星幣大跌0.68％、馬來幣貶值0.67％、印尼盾下滑0.47％、人民幣走低0.39％，新台幣貶幅0.31％、維持相對穩定抗跌，僅次於菲律賓披索小貶0.08％。

匯銀主管認為，外資在端午節前已提早趕在連假前匯出回防，加上連假期間全球更不平靜，因此節後開市再擴大匯出力道，「總共出去超過10億美元」。儘管出口商月底拋匯也開始出籠，但完全不敵美元買盤需求，根本就擋不住，使得央行在31.02元價位時進場防守，否則新台幣貶幅可能不止1角。

新台幣走貶本在預料之中，不過意外的是，連假後首個交易日就貶破31元。匯銀主管分析，新台幣貶破整數關卡後，通常會盤整一陣子，或不至於一路洩不止，且接下來是月底前最後4個交易日，尤其是月底加上季底，出口商拋匯需求大，儘管外資能持續匯出，新台幣應會在31元上下測試，短線預估震盪區間為30.8元至31.05元。

匯銀主管強調，若美國通膨未能有效壓制，聯準會（Fed）可能如市場預期7月再次升息，屆時外資熱錢難免持續流出，加上人民幣、日圓等主要亞幣領貶，預料新台幣仍將承壓，或許暫時跟30元說拜拜一陣子，靜待下半年Fed宣布結束這波升息循環，國際美元回跌且熱錢回頭加碼台股，新台幣也將重啟升勢。

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