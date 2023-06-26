散戶信心回籠 5月證券劃撥餘額3.26兆創高

5月台股大漲，外資大幅買超台股，單月買超台股集中市場逾1,761億元，寫下歷史單月第六高，散戶「螞蟻雄兵」也受激勵，積極參與股市。中央銀行26日公布5月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額高達3兆2,642億元，創下歷年新高水準，較上月大幅增加744億元，已連五個月回升，持續站穩3兆元之上高水準。

台股5月收在16,578.96點，上漲999.78點，漲幅6.4%，反映在證券劃撥存款餘額創新高。央行官員表示，台股5月表現亮眼，外資在集中市場買超1,762億元，扣掉在櫃買賣超163億元，合計買超1,598億元，代表外資資金動能的外國人新台幣存款餘額也呈現上升，月增266億元至2,235億元。

官員表示，外國人新台幣存款餘額上升，主要有兩大原因，第一是外資淨匯入增加，根據金管會資料，5月外資本金淨匯入73.62億美元；第二是外資匯入後也積極在股市買超，5月外國人對於國內股市基本上有投資意願，在存款方面也呈現比上月規模增加不少。

就外資及散戶比重來看，5月本國自然人比重為56.8，較上月59.8％下滑，而僑外法人比重則由上月30.2％上升為32.7%，也顯示5月台股由外資買超主導的局面。

另，5月貨幣機構證券投資餘額也升至829.13億元，年增8.64％，同樣創歷史新高。官員強調，隨經濟成長、金融市場發展，證券投資餘額類似存量概念，持續成長是正常現象，雖然會隨景氣變化、金融市場動盪出現增減，但基本上規模是逐漸成長是正常趨勢。

不過，就5月貨幣總計數來看，M1B年增率上升至2.68％，M2年增率則下降至6.63％，M2年增率仍大於M1B年增率，已連九個月「死亡交叉」，但差距縮小為3.95個百分點。

官員分析，M1B年增率上升，主因活期性存款年增率上升，由於5月適逢報稅，又因前三年報稅期間有兩個月，今年則是至5月底止，因此，活存及活儲餘額在5月底均達到高峰，繳稅因素使M1B年增率上揚。

至於M2年增率下降，官員指出，主因外匯存款日平均年增率由上月13.52％降至5月11.5％，由於外匯存款大部分來自貿易出口的外匯收入，而我國出口已連九月負成長，反映出進口的外匯淨收支5月也呈現減少，加上5月主要股市交易熱絡，國內包括社會保險、退休基金等海外投資規模也增加，加上民眾海外旅行增溫，各項因素都使外匯存款的成長動能就降溫。

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