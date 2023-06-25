中租租車公益服務 陪唐寶寶繪圖

中租控股旗下中租租車響應ESG永續行動，落實企業永續發展目標，赴唐氏症基金會陪伴唐寶寶繪圖，中租租車營運長戴光顯6月21日表示，自7月起將在中租租車服務站所展示，期望讓社會大眾更認識唐氏症，促進社會友善共融。

中租租車指出，6月起與唐氏症基金會合作舉辦繪圖活動，每場次約15名員工參與，一同陪伴唐寶寶繪圖畫作；繪圖主題結合中租租車吉祥物「柴寶」及唐氏症基金會吉祥物「糖糖」與「甜甜」，一同租車出遊，讓唐寶寶色彩作畫的同時也分享對出遊的想法。

戴光顯說，藉由帶領中租租車員工參與這次繪圖活動，與這群認真又單純的孩子，一起度過難得、寶貴又美好時光；在過程中，也見識到唐寶寶天賦異稟的繪畫能力。

依據唐氏症基金會資訊，透過繪畫等藝術療育課程，有助於唐寶寶學習握筆等動作，促進手部肌肉發展，以及手眼協調，也增加感官刺激及體驗，集中注意力，並利用色彩抒發內在情緒，減輕心理壓力。

中租控股自2015年推動企業志工服務，提供每年3天的有薪志工假，以實際行動支持社區發展，鼓勵員工參與成立「愛’m ready志工社」並於歲末年終頒發獎牌予年度志願服務的績優員工，期透過完善的獎勵制度，以擴大影響力，號召更多員工回饋社會。

中租控股志工服務，延伸「愛心轉運站」的理念，協助缺乏人力資源的各類型社福機構，包括玩具銀行、食物銀行、身心障礙與老人福利機構等，藉由單日的志工服務安排，人力支援社福團體。同時，關注地方創生議題，亦舉辦淨灘環保等活動，廣泛接觸不同的服務單位與對象，以擴大公益服務的領域與面向。