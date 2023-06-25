非投資等級債 買點到

信用債經歷去年全面下跌後，今年以來全面上揚，顯示美債揚升空間有限時，信用債回歸基本面與創造絕對報酬的能力。

法人指出，目前市場對於聯準會（Fed）下半年暫停升息普遍具有共識，將進一步引導美債殖利率走降，非投資等級債後市漲升行情看俏，目前正是逢低布局時機。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧表示，市場普遍預期聯準會將於下半年暫停升息，一旦釋放出貨幣政策可能趨向寬鬆的訊息，有利非投資等級債券的表現，可優先布局提前買回非投資等級債券。

提前買回非投資等級債券因為投資於一般全球非投資等級債券，可獲得較高債券殖利率，但卻著重布局於有機會被提前買回的標的，等於是布局短存續期間的債券，因此承擔的違約風險、不確定風險較低，大幅提升資產防禦力。

李怡慧認為，第二季為提前買回旺季，今年買回狀況恢復比去年好，再融資活動熱絡，新發債順利，整體而言，美國暫停升息後，對所有資產都是正面影響，但仍需要注意後續通膨回彈的風險。債券操作可關注公司EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤），聚焦公司明年有機會被買回的債券，偏好殖利率高、評價面有吸引力，加碼鎖定報酬，產業看好具穩定現金流的電信及醫療保健產業。

安聯投信海外投資首席許家豪分析，雖然主要央行貨幣政策接近尾聲，但不確定性仍大、債市波動仍在。

展望後市，雖近期通膨降幅低於預期加上服務業表現佳，市場對央行緊縮貨幣政策仍有擔憂，使得利率走高，但因主要國家實質利率已陸續回到正值，升息空間有限，利率風險低於去年，加上債券在收益率拉高之後，投資吸引力增加，可視市場信心與評價，動態增加持債水位。