升息暫緩 投資債市以動制靜

聯準會利率會議宣布暫緩升息，市場法人評估，未來升息空間有限，暫停升息更創造投資債券好時機，可留意投資等級債或多元布局各債種。

聯博認為，美國通膨數據持續回落，今年以來升息速度已明顯趨緩，接下來聯準會將視經濟狀況彈性調整利率政策，但無論是大幅升息或快速降息的機會都不大，市場即將進入靜候利率轉向、經濟局勢更加明朗的等待期。

富達國際表示，聯準會現階段政策重點主要為穩定物價，勞動市場持續韌性是通膨主要驅動力，因此聯邦公開市場委員會將維持較高利率更長期間貨幣政策立場，將讓通膨有下行壓力。

目前經濟數據好壞參半，例如製造業疲弱，但是服務業強勁；就業數據強勁且核心通膨仍維持高點，全球景氣短期仍具韌性，預估未來幾個月轉向鴿派門檻仍高。

雖然銀行並未出現嚴重系統性風險，但美國銀行業壓力指標顯示未來整體流動性可能趨緊，考量銀行業之信貸緊縮，維持美國出現溫和性衰退風險之機率仍為80％。

聯博投信固定收益資深投資策略師江常維指出，5月通貨膨脹數據優於市場預期，CPI與核心CPI雙雙低於前值，其中住房租屋是使整體通貨膨脹數據呈現緩降走勢的主要原因，隨住房項目通膨數據回落，將有機會帶動未來幾個月整體通膨持續降溫。目前通膨水準仍高於聯準會長期目標值，且勞動市場仍相當熱絡，預期聯準會今年啟動降息循環的機會降低，下半年料將維持在利率高原階段。

富達國際強調，考量流動性緊縮、季節性可能令數據轉弱、評價面上揚，短期維持謹慎投資立場，相對看好投資等級債、新興股市之投資展望。

聯博建議，可以動制靜多元布局債市，一方面可有息收，另一方面提前布局政策利率轉向債券價格走升的投資潛在利得機會。