陸股基金 資金悄悄流入

大陸經濟成長不如預期，人行近期持續出手以提振低迷經濟，即使陸股尚未見到明顯起色，但是卻有資金悄悄進場加碼布局，陸股基金已連九周買超。

根據EPFR Global統計顯示，截至6月14日為止，陸股基金連九周買超，近一周買超18.3億美元。由於大陸經濟景氣低迷，人行近期展望一連串貨幣寬鬆措施，繼調降7天期逆回購利率與常備借貸便利利率（SLF）後，6月15日再度出手，把中期借貸便利（MLF）利率下調10個基點。巴克萊報告也指出，大陸在未來三季將有數次降息降準。

台新中國精選中小基金經理人游欣穎表示，陸股後市來看，因貨幣政策趨於寬鬆，有助提升經濟成長力道並激勵A股反彈。目前滬深300指數動態P/E處於2010年以來27％的低分位，經濟悲觀的預期促使市場風險已充分釋放，預期市場進一步下行空間有限。後續A股可關注二重點，一是陸續出台的「穩增長」政策有望陸續出爐，二是中美關係修復程度，若有釋出好消息也有望緩解市場悲觀情緒。

富蘭克林證券投顧指出，大陸近期調降存款利率以支持銀行獲利能力並確保實現貸款目標，企業與一般存款人的存款利率下調約30個基本點至50個基本點，預期此波降息之後將刺激家庭消費，並支持銀行貸款成長與股東權益報酬率。鑑於經濟倚賴銀行信貸，而非透過其他管道吸收大量家庭儲蓄，保持信貸成長對於支撐大陸經濟表現相當重要。

觀察大陸官方近幾個月舉動，法人分析，從自3月以來，官方即不斷對民營企業喊話，包括國家發改委、工信部等多部門等都特別針對扶持民企，希望擴大內需、刺激消費、恢復經濟，並仰賴它們實現科技技術突破，即使經濟未有明顯起色，但長線投資人是可開始布局新經濟、減碳及ESG為主題的中長線標的，因為風險不大。