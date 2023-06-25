陸政策連發 A股反彈行情俏

A股投資者風險偏好回穩，反映4月及5月經濟資料邊際偏弱，強化政策轉鬆預期，近期人行下調部分政策利率，釋放偏向積極的信號，及大陸召開國常會，強調研究推動經濟持續回升向好的一批政策措施，帶動A股反彈，因上市公司盈利下半年有望持續改善，且經濟復甦有望，加上政策持續支持，A股仍具一定上行空間。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，大陸陸續針對穩增長加碼，寬貨幣先行，政策加碼的預期正在形成，第三季是市場對於政策的期待期，A股反彈阻力較小。美國聯準會（Fed）暫停升息，後市有望看到經濟與企業盈利進一步好轉，經歷前期業績壓力、政策預期及交易集中帶來的階段性調整後，市場有機會重回上行軌道。

北上資金加速回流，6月累計至16日已淨流入人民幣228.53億元，預計股市仍將以結構性機會為主。全年角度來看，在緩慢復甦環境下，將有利主題投資與防禦性策略，觀察焦點以AI成份較重的TMT領域，與偏防禦性質的中特估為核心。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄指出，大陸總經修復較弱，市場對政策預期逐步加強，及貨幣政策繼續寬鬆，多家大陸國有銀行調降存利利率，有利資金流向實體經濟。後續隨企業庫存回到正常水位，疊加政策端再度發力，預計宏觀經濟減弱勢頭將有扭轉機會，有利激勵A股反彈行情，目前評價在全球相對偏低，投資價值浮現。

近期大陸推出多項產業支持政策，6月2日國常會提出要延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構建高品質充電基礎設施體系，6月1日青島推出新政，多方位優化房市政策，放鬆限售、下調首付，及人行持續寬鬆貨幣政策，有助挹注市場資金行情，A股後市不看淡。

除此之外，類股操作可關注科技創新的計算機、電子、通信、軟體服務、數位經濟等科創領域，消費復甦的食品飲料、醫藥生物、酒店、旅遊、交運等，及中特估的能源、基建、房地產產業鏈等。