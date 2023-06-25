強攻富豪財管 國銀月月熱戰

國銀爭相投入富豪財管業務，每月戰況超激烈。金管會公布統計，截至今年5月底，已核准九家開辦高資產客戶財管業務，還有一家民營銀排隊申請，累計客戶數達5,007人、總資產管理規模6,358億元，皆是去年同期的2倍。其中4月掉到第二名的中信銀行，5月以規模1,374億元重返冠軍寶座，兆豐銀行1,239億元退回第二名，合庫銀行以1,222億元超車第一銀行搶進前三大。

億元級富豪財管客戶業務進入戰國時期，人數與資產規模都倍數成長。銀行局指出，去年5月底只有七家銀行開辦，但今年6月已有中信、兆豐、上海，國泰世華、第一、合庫、瑞銀台北分行，玉山、北富銀等九家開辦。截至今年5月底總客戶數達5,007人、年成長119％，總資產管理規模6,358億元、年成長128％。

銀行局分析，高資產客戶業務發展快速的銀行主要有三大原因，一是本來就累積相當數量的潛在客戶群、客戶數較多；二是開發商品的積極程度較高；三是銀行持續推動、配置較多的資源、專業人才、商品設計能力與系統的提升。

高資產財管銀行前三大進入短兵相接的「洗牌期」，原本一直穩居龍頭的中信銀，4月以13億之差掉到第二名，但5月急起直追後，比兆豐銀高135億元奪回第一，合庫銀更以1,222億元的黑馬之姿搶進第三，且與第二名兆豐銀僅小幅差距17億元。

有關高資產客戶總資產的配置組合，分別為存款53％、保險14％、基金12％、債券9％、境外結構型商品5％。銀行局分析，長線趨勢來看，資產有向存款挪移的趨勢，去年同期存款占42％，現已增加逾1成，主要是去年3月以來全球央行持續升息，存款型商品收益更多因而受青睞。

證券業部分，證期局說明，截至今年5月底，核准八家券商開辦，整體交易金額累計達1,073億元、客戶數674人，競爭也很激烈，第一名永豐金證的資產規模、客戶數各為383億元、294人，第二名國泰證各為361億元、108人，第三名元大證各為190億元、122人；高成長的原因是美國鷹速升息，境外債券價格具吸引力，券商近一年來推動，集中成長包括複委託業務，以境外債、境外結構商品等主力。

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