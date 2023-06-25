國銀富豪財管戰國時期 中信銀5月重奪第一

國銀爭相投入富豪財管業務，每月戰況超激烈。金管會公布，截至今年5月底，已核准九家開辦高資產客戶財管業務、尚有一家民營銀排隊申請，累計客戶數5,007人、總資產管理規模6,358億元，皆是去年同期2倍。4月掉到第二名的中信銀，5月以規模1,374億元扳回一城、重返冠軍寶座，而兆豐銀以1,239億元掉回第二名，合庫銀則超車一銀以1,222億元搶進前三大。

上億富豪財管客戶業務已進入戰國時期，不管是人數與資產管理規模都以倍數成長在衝。銀行局指出，去年5月底只有七家銀行開辦，但今年6月已有九家開辦，包括：中信、兆豐、上海商銀，國泰世華、第一、合庫、瑞銀台北分行，玉山、北富銀。截至今年5月底止，總客戶數已達5,007人、年成長119％；而總資產管理規模6,358億元、年成長128％。

銀行局分析，高資產客戶業務發展快速的銀行主要有三大原因，一是本來就累積相當數量的潛在客戶群、客戶數較多，二是開發商品的積極程度較高，三是銀行持續推動、配置較多的資源、專業人才、商品設計能力與系統的提升。

就個別銀行來看，前三大開始進入短兵相接的「洗牌期」。原本一直穩居龍頭的中信銀，4月富豪財管資產規模以13億之差含恨掉到第二名，5月急起直追，以1,374億元大勝兆豐銀135億元奪回第一，而合庫銀的1,222億元也以黑馬之姿搶進第三，且與第二名兆豐銀的1,239億元僅差了17億元。

高資產客戶總資產的配置組合分別為：存款53％、保險14％、基金12％、債券9％、境外結構型商品5％。銀行局分析，就長線趨勢來看，資產有向存款挪移的趨勢，去年同期存款才占42％，現已增加逾1成，主要是去年3月以來，全球各國持續升息，存款型商品收益更多投資人青睞。

證券業部分，證期局說明，截至今年5月底，核准八家券商開辦，整體交易金額累計達1,073億元、客戶數674人，競爭也很激烈，5月永豐金證維持第一、國泰證券第二、元大證第三。

證期局官員分析，永豐金證資產規模、客戶數與為383億元、294人，國泰證有361億元、108人、元大證有190億元、122人，成長快是因為美國升息，境外債券價格具有吸引力，券商近一年來推動集中成長在複委託業務，以境外債、境外結構商品為主力，受法人客戶青睞。

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