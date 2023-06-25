開發金股利掛0 小股東該改買其他金融股？

開發金（2882）周六（6月17日）舉行股東會，會中通過零股利發放等議案，讓許多小股東相當失望，有股東在現場發言質疑：「開發金缺乏人性，為何富邦金、國泰金虧損金額（未實現損失）是開發金的5倍，卻還能發放2元股利？」



還有股東直接問管理階層：「我是不是應該把開發金股票賣掉，改買其他公司股票？」



在開發金股東會上，小股東最在意的問題之一就是股利掛零，這也是開發金在2012年後，首度出現發不出股利的窘境。

一名買了開發金特別股（開乙特）的小股東在發言時指出，當初投資就沒有期待能一股配一股，但認為公司至少應該發一些買菜錢，尤其開乙特價格從10元跌到6元，現在還沒有股利領，質疑開發金「是接近要倒閉的狀況嗎？公司為何一點表示都沒有？」

該名股東也拿同業富邦金（2881）與國泰金（2882）情況來做比較，認為開發金去年未實現損失約600多億元，相較之下，富邦金與國泰金未實現損失規模是開發金5倍多，但兩家公司都有發股利，其中富邦金的股利甚至達2元，質問：「到底出了什麼問題，為什麼我們就不能配，別人都可以配」？

另一位股東也表示，自己投資開發金已經有逾10年的時間，對公司今年不配息的決定相當失望，當面問台上排排坐的管理階層：「開發金有這麼差嗎，為何配股利就會對財務有影響？我是不是應該把開發金股票賣掉，改買其他公司股票？」

對於股東的不滿，開發金董事長黃思國與財務長黃碧玲先後在發言時向股東道歉。黃思國表示，受金融市場大幅波動影響產生未實現損失，很遺憾已無可供分配盈餘，代表董事會及經營團隊向所有股東至上最大的歉意，「抱歉讓大家失望了」。

黃碧玲也近一步解釋，開發金積極尋求各種方法，希望仍能配發股利，「可惜直到最後都沒有辦法克服，在這邊深表抱歉」。

展望112年度營運，黃思國表示，雖然總體經濟局勢仍充滿許多不確定因素，經營團隊對今年的挑戰，將快速調整各項營運策略以為應用，並持續強化落實各項穩健的成長策略，且持續聚焦各子公司長期經營的佈局策略，鞭策經營團隊創造獲利動能，以其為全體股東創造長期穩健的報酬。

（林韋伶）

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