「散戶風向球」證券劃撥存款 料連五月回升

5月台股大漲，外資大幅買超台股，單月買超台股集中市場逾1,761億元，寫下歷史第六單月新高，散戶「螞蟻雄兵」也深具信心，積極參與市場。中央銀行26日將公布5月金融情況，外資5月淨買超台股，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額，預料將呈現連五個月回升，持續維持在3兆元以上水準。

台股5月最後一個交易日，加權指數終場收在16578.96點，創近1年來新高，5月全月上漲999.78點，漲幅6.4%。投信法人認為，台股5月較預期強勢，第三季進入電子股產業旺季，預期台股年底有望上看「萬八」關卡。市場普遍認為，後續月份證券劃撥存款餘額，很有機會維持不墜。

根據央行公布，我國M2年增率仍大於M1B年增率，已連八個月形成「死亡交叉」不過，隨股市上衝動能拉抬，散戶參與市場意願大增，預料5月M1B和M2年增率差距將縮小，也不排除有機會轉為「黃金交叉」。

過去只要M1B年增率低於M2，被外界稱為「死亡交叉」，普遍認為不利股市表現，但近期證券劃撥存款餘額不降反升，與M1B和M2年增率「死亡交叉」，呈現相背離的結果。央行官員多次說明，當今金融環境已與過去不同，若民眾有投資需求，將定儲轉到證券劃撥帳號很快速，強調目前股市資金仍是充足。

散戶螞蟻雄兵5月持續緊抱台股，預估26日公布5月貨幣總計數，證券劃撥存款餘額將如預期上升；至於6月以來台股雖良性回檔，但後續股市上衝方向不變，預料散戶將持續留在場中，或是在場邊觀望伺機投入，證券劃撥存款餘額可穩穩維持在3兆元以上。

另，淨超額準備方面，4月大幅降至502億元，主因4月政府普發現金6,000元，政府在3月底就開始撥錢，銀行在4月上半月就拿到款項，基本上資金比較充裕，因此在超額準備方面就呈現下降，市場不需要備太多錢，5月適逢報稅月，市場資金需求大增，預料淨超額準備將反彈回升。