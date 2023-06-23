公股銀海外布局再登場 日本及新南向

公股銀海外布局不停歇，接下來鎖定日本及新南向。金管會近期同意彰化銀行申請設立日本大阪和澳洲雪梨新據點。第一銀行將於下半年啟動新南向國家據點設立評估。華南銀行將持續以政經情勢較穩定或具業務推展商機的新南向地區為優先布局考量區域。

彰銀主管強調，會選擇在日本大阪及澳洲雪梨，主要是因日本關西地區區域經濟產值(GDP)約占全日本16％，為日本製造業及重工業重鎮，基礎設施完備，交通便利，對外貿易發達，台商在大阪關西地區的投資比重相當高，著名台資企業如中鋼、鴻海、聯電、台積電及晶華酒店在關西地區都有投資。

雪梨則是澳洲最大商業城市，亞太地區的重要金融中心，許多企業集團的全國總部皆設立於此，著名台資企業如鴻海、華碩、宏碁、神達、台達電、佳世達、友訊、東元等都在此設有據點，亦為我國新南向政策重點國家，與我國經貿互動密切，所以彰銀選擇大阪和雪梨設立據點，就近服務台商。

彰銀總經理周朝崇表示，今年的重心擴大到看好的日本及澳洲市場，以新東向及新南向國家或地區為拓展主軸，彰銀以每年至少申設一家海外據點為目標，持續擴大海外營運規模。

彰銀指出，今年海外業務發展重點，以穩定資產品質為重心，並密切關注利差變化，維持穩健的獲利能力。同時為累積外幣存款實力以助益提升利差，將加強存款吸收，並積極承作自貸案件以擴大放款基盤。

一銀則是目前擁有公股最多的42處海外據點，遍布16個國家，可分散風險及帶來穩定收益。一銀主管說，接下來將滾動式調整海外分行經營策略。

海外布局方面，一銀規劃，未來希望「一年成立一分行」，今年已在1月於德國開立法蘭克福分行，為首家在德國設立分行的台資銀行。接下來將於下半年啟動新南向國家據點設立評估，以分行或辦事處的「有機成長」方式為主，將鎖定人口紅利高、台商多、發展潛力大的國家。

華銀則是考量新南向地區具人口紅利及高經濟成長率的特性，政府近年來針對新南向地區積極推動相關業務措施，使得新南向地區成為台商企業海外設廠布局的熱點區域。

因此，華銀將持續以新南向地區為優先布局考量區域，積極評估於當地申設營運據點的可行性，擴大服務規模與據點。