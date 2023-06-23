虛擬資產指導原則 業者聯手獻策

「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」，金管會證期局預計9月完成，是為台版虛擬資產合規交易的政策框架，台北數位資產商業同業協會與ACAMS（國際反洗錢學會），擬訂協會成員相關業者的自律規範，並參酌相關國際案例向金管會提議，應同時加強業者培訓和人員教育，包括國際洗錢防制、國際制裁培訓，以確保業者在國際合規方面保持一致性，降低台灣的國際風險。

虛擬通貨由金管會逐步納管，110年6月30日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，112年3月30日擔任具金融投資或支付性質之虛擬資產平台的主管機關；並在立法院回覆立委，9月將完成「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」。在台灣冗長的研議納管過程，韓國國會政治事務委員會已於今年5月11日通過《虛擬資產用戶保護法》，被視為為韓國「首部針對虛擬資產的立法」。

韓國該項法案有規範虛擬資產市場，加密貨幣、加密資產、數位資產等術語均統一為「虛擬資產」，以「具有經濟價值、並能夠交易或轉讓的電子代幣」共同稱之。該法也前瞻央行數位貨幣（CBDC），將之排除在虛擬資產之外。在交易方面，若因不公平導致損害賠償請求、處罰也有扉依據。特別關注數位資產發展的臺灣金融科技協會(TFTA)，5月間甫與韓國金融科技協會 (KORFIN) 簽署合作備忘錄，雙方已討論人才交流等議題的合作。

至於台版VASP指導原則，金管會推動相關協會等組織訂定自律規範，並在研擬過程廣納業者意見。台北數位資產商業同業協會與ACAMS近日聯手遞交該協會的草擬內容，除了洽請協會成員的VASP業者推動業界自律，並以大型業者帶動小型業者，引導業者強化內部控制，提升客戶權益保障。

台北數位資產商業同業協會理事長鄭旭高表示，同時更應加入國際制裁自律規範，與國際監管機構和其他國家的VASP相關協會合作，更應鼓勵VASP業者加強內部培訓、與教育機構合作，提高員工對洗錢防制和合規要求的認識和能力，以應對日益複雜和嚴格的監管環境。