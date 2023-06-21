債券投資發燒熱 逼近1.5兆高峰

市場普遍預期升息尾聲即是債券投資的黃金時間，今年以來在壽險、法人搶進與基金業者推薦下，債券基金買氣再起，且明顯反映在債券基金的規模上，今年前五月，債券ETF基金規模已成長逾2成、增加2,837億元，整體規模來到1.49兆元的新高紀錄，一改去年流失近千億元頹勢。

投信業者表示，債券投資熱才剛開始，債券殖利率來到歷史高檔，即使近期反彈，債券價格仍在偏低水位，一旦年底暫停升息，可望引爆近年最熱的債券投資潮。各資產管理業者下半年投資展望近期陸續展開，其中對於債市投資出現難得一致的共識。

根據歷史經驗，升息末端公債殖利率可望先行回落，對債券投資有正向挹注，其中高評等的美國投資級債經歷去年超跌，目前殖利率已攀升至5％以上，處在金融海嘯以來相對高位，更是媲美去年同期間的非投資級債殖利率，布局價值大幅展現。在今年大幅升息機率低的情況下，創造出目前布局投資級債的黃金時間。

投信業者指出，這波債市投資熱潮，罕見由散戶法人共同攜手掀起，且已經從今年以來債券基金的規模遽增看出增溫的趨勢。統計投信發行的債券基金整體規模，已經連續兩年衰退超過1成，2021年與去年分別流失688億元與951億元，今年以來小幅增加73億元；債券ETF基金變動更明顯，相較去年規模減少938億元，今年前五個月暴增達2,837.9億元，成長23.42％，推升整體規模逼近1.5兆元新高。

目前全球投資級債券殖利率接近5％，自去年低點迄今漲幅約1成，但相較於2021年以來的最大跌幅（25.3％），目前的反彈尚不及一半，類似情況也可在非投資級債券與新興市場債券上見到，預期反彈走勢將可持續。投信業者強調，從近期追募的美債ETF基金一下就賣光的情況推估，今年債券ETF基金的追募將越來越多，買氣也將隨升息結束越來越熱，可望見到近年罕見的債市投資熱潮。