5月房貸利率2.101％ 續創逾14年新高

暫停升息後，房貸利率暫時不會再衝高。據中央銀行公布5月五大銀行新承做房貸金額624.81億元，月增156.67億元、增幅33.5％，年減61億元、減幅8.9％，新增房貸利率再上升至2.101％，續創2009年1月以來的14年加兩個月新高，房貸族壓力續增。

央行官員表示，6月央行未再升息，後續新增房貸利率不受升息幅度影響，但仍會因個案條件而波動，預料利率呈現區間變化。

五大銀行5月新承做放款加權平均利率1.861％，其中最受市場關注的新增購屋貸款，金額逆勢成長至624.81億元，創今年以來新高，月增156.67億元；利率也再上揚至2.101％，前高為2008年12月金融海嘯時期的2.523％。台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀等五大銀行，合計房貸放款市占約近4成，一向是觀察房貸市場的風向球。

央行官員說明，金額上升主因5月工作天數較4月增加6天，承辦貸款案件增加不少，若從六都建物買賣移轉棟數來看，5月較4月大增33.7％，購屋貸款也受房屋移轉增加帶動。

但整體房市大致維持「量縮價緩漲」，因此5月六都移轉棟數仍是年減6.35％，其中以台北市年減16.79％最大，其次為台南市減幅12.58％；至於前五月六都合計年減幅更達21.38％。再就房價變動方面，根據信義房屋的房價指數（中古屋），5月雙北市合計年增幅放緩至0.81％，房價漲幅維持走緩趨勢。

6月央行未再升息，房貸利率是否已見頂？央行官員指出，多數銀行指數型房貸採月指標利率，大多在升息後一個月反映利率變化，少數會在5月反映，6月未再升息，房貸利率走高將可暫休，但利率仍會受個案條件影響。

再就央行祭出第五波信用管制，央行官員認為，當前房市氛圍保守觀望，加上總體經濟影響，下半年景氣是否如預期會回溫，將影響到民眾購屋慾望、需求是否拉抬等，很難直接說央行推出新一波管制，就能直接把交易量打下來。