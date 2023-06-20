最大贏家！國泰投信獲「財資」五大獎

國際權威財經雜誌《財資》（The Asset）日前發布今年「3A─機構投資者、ETF及資產服務提供者大獎」獲獎名單，國泰投信拿下「最佳ETF供應商」等五大獎，為國內投信最大贏家，其中今年受益人數破百萬，實現多項基金里程碑的「國泰永續高股息ETF」則獲得「最佳永續ETF產品」，商品設計同獲投資人、國際機構肯定。

國泰投信總經理張雍川表示，國泰投信以「台灣第一、亞洲專家」為經營目標向前邁進，挾龐大集團通路與廣大客戶優勢，滿足投資人多元與全球化需求，未來也將持續從責任投資角度出發，悉心託管每位投資人交付的資產，以追求長期且穩健的績效為目標，期許打造為資產增益及永續發展並進的金融業典範，幫助民眾完善理財規劃，善盡資產管理業者的職責。

這次國泰投信合計拿下三大公司獎項，包含台灣區－年度資產管理、台灣區─年度ESG資產管理公司、台灣區─最佳ETF供應商；以及二大基金獎項，除了國泰永續高股息ETF，國泰數位支付服務ETF接手國泰智能電動車ETF，續獲「最佳創新ETF產品」，這也是國泰投信旗下ETF連續三年獲獎。

國泰投信指出，近期基金規模突破2,000億元的國民ETF「國泰永續高股息ETF」拿下「最佳永續ETF產品」獎項，該ETF為國內首檔結合高股息、ESG概念的台股ETF。2020年7月掛牌時，即成為當時台灣基金史上IPO規模最大的台股ETF，迄今仍為叫好叫座的高人氣ETF。基金設計上與國際ESG潮流接軌，讓投資人在創造收益的同時，也能為環境盡一份心力。

國泰投信自2015年推出首檔ETF後，持續設計貼近市場需求的投資標的，目前旗下ETF發行檔數合計37檔，總管理ETF規模來到近5,760億元，市占率近2成，為國內第二大ETF發行商。